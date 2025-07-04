На 41-м километре трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган вечером 4 июля ограничили движение из-за лобовой аварии с четырьмя машинами, в результате которой пострадали трое детей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Сегодня в 17:15 минут водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Ford, Volkswagen и Skoda», — пояснили в ведомстве. Пострадали два несовершеннолетних пассажира последней иномарки и один — отечественной легковушки.
Место аварии огородили, объезд сейчас организован через село Малобрусянское. На месте работают инспекторы ДПС, идет проверка и работа над освобождением проезжей части.
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