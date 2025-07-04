Федеральную трассу из Екатеринбурга закрыли из-за массового ДТП, пострадали дети. Видео

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На месте аварии работают инспекторы ДПС
На месте аварии работают инспекторы ДПС Фото:

На 41-м километре трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган вечером 4 июля ограничили движение из-за лобовой аварии с четырьмя машинами, в результате которой пострадали трое детей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Сегодня в 17:15 минут водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Ford, Volkswagen и Skoda», — пояснили в ведомстве. Пострадали два несовершеннолетних пассажира последней иномарки и один — отечественной легковушки.

Место аварии огородили, объезд сейчас организован через село Малобрусянское. На месте работают инспекторы ДПС, идет проверка и работа над освобождением проезжей части.

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На 41-м километре трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган вечером 4 июля ограничили движение из-за лобовой аварии с четырьмя машинами, в результате которой пострадали трое детей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона. «Сегодня в 17:15 минут водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Ford, Volkswagen и Skoda», — пояснили в ведомстве. Пострадали два несовершеннолетних пассажира последней иномарки и один — отечественной легковушки. Место аварии огородили, объезд сейчас организован через село Малобрусянское. На месте работают инспекторы ДПС, идет проверка и работа над освобождением проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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