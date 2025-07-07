Челябинские разработчики и «Сбер» сделают продажи металла «умными»

Разработчик платформы «Е-металл» и «Сбер» договорились сделать «умными» торговлю металлами. Как URA.RU сообщили в пресс-службе банка, стороны договорились внедрить технологию GigaChat в работу торговой площадки.
«Партнеры интегрируют финтех-решения для улучшения взаимодействия между участниками рынка металлосырья и рационализации финпроцессов. Ключевым совместным проектом станет AI-сервис на базе GigaChat. Он минимизирует накладные расходы и ускорит принятие решений», — сообщили в «Сбере».
Соглашение о сотрудничестве подписали на полях промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. При подписании документа присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслерй. Управляющий Челябинским отделением «Сбербанка» Андрей Ручай и гендиректор «Е-Металл» Денис Харламов подчеркнули, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта поддержат металлургический сектор
«Мы рассматриваем возможность предоставления кредитов под складские запасы, что особенно актуально в условиях ожидаемого сокращения спроса на металл в России на 20%. Челябинск как крупный металлургический центр особенно ощутит это снижение. В таких условиях конкуренция усилится, и подходы к купле-продаже изменятся, включая активное использование цифровых инструментов и платформ», — заявил Харламов.
Компания является резидентом технопарка «ИТ-парк 74» и участником проекта «Сколково». Она помогает поставщикам и производителям находить партнеров со всей страны.
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