09 июля 2025

Деньги от продажи акций челябинского санатория «Урал» потратят на «Кисегач»

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги от продажи санатория «Урал» позволят модернизировать «Кисегач» на озере
Деньги от продажи санатория «Урал» позволят модернизировать «Кисегач» на озере Фото:

Вырученные средства от продажи санатория «Урал» Федерация профсоюзов Челябинской области потратит на «Кисегач». Как URA.RU рассказали в пресс-службе организации, это сделает отдых членов профсоюза более качественным.

«Федерация профсоюзов планирует полученные средства от продажи акций ОАО „Санаторий Урал“ направить на комплексное развитие и улучшение материально-технической базы ООО „Курорт „Кисегач“. Расходы необходимы для качественного отдыха членов профсоюзов“, — заявили URA.RU в организации.

Федерация выставила на торги 43,9987 % в уставном капитале «Урала». К покупке предложено 6,756 тысячи акций. Торги пройдут в виде открытого аукциона. Начальную цену, согласно информации URA.RU, определили на уровне 430 млн рублей.

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Вырученные средства от продажи санатория «Урал» Федерация профсоюзов Челябинской области потратит на «Кисегач». Как URA.RU рассказали в пресс-службе организации, это сделает отдых членов профсоюза более качественным. «Федерация профсоюзов планирует полученные средства от продажи акций ОАО „Санаторий Урал“ направить на комплексное развитие и улучшение материально-технической базы ООО „Курорт „Кисегач“. Расходы необходимы для качественного отдыха членов профсоюзов“, — заявили URA.RU в организации. Федерация выставила на торги 43,9987 % в уставном капитале «Урала». К покупке предложено 6,756 тысячи акций. Торги пройдут в виде открытого аукциона. Начальную цену, согласно информации URA.RU, определили на уровне 430 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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