Деньги от продажи акций челябинского санатория «Урал» потратят на «Кисегач»

Вырученные средства от продажи санатория «Урал» Федерация профсоюзов Челябинской области потратит на «Кисегач». Как URA.RU рассказали в пресс-службе организации, это сделает отдых членов профсоюза более качественным.
«Федерация профсоюзов планирует полученные средства от продажи акций ОАО „Санаторий Урал“ направить на комплексное развитие и улучшение материально-технической базы ООО „Курорт „Кисегач“. Расходы необходимы для качественного отдыха членов профсоюзов“, — заявили URA.RU в организации.
Федерация выставила на торги 43,9987 % в уставном капитале «Урала». К покупке предложено 6,756 тысячи акций. Торги пройдут в виде открытого аукциона. Начальную цену, согласно информации URA.RU, определили на уровне 430 млн рублей.
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