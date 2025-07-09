На месте аварии работают инспекторы ДПС (архивное фото)
На 144-м километре Тюменского тракта (Камышловский район, Свердловская область) перевернулась фура, полностью перекрыв проезд. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
«На месте работают сотрудники ДПС, которые регулируют транспортный поток и оказывают необходимую помощь участникам ДТП», — пояснили в ведомстве. Подробности инцидента и количество пострадавших не уточняются.
Объезд участка организован через Камышлов со съездом на 123-м километре. Вернуться на трассу можно после поворота на 149-й километр.
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