09 июля 2025

Перевернувшаяся фура полностью перекрыла федеральную трассу из Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте аварии работают инспекторы ДПС (архивное фото)
На месте аварии работают инспекторы ДПС (архивное фото) Фото:

На 144-м километре Тюменского тракта (Камышловский район, Свердловская область) перевернулась фура, полностью перекрыв проезд. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«На месте работают сотрудники ДПС, которые регулируют транспортный поток и оказывают необходимую помощь участникам ДТП», — пояснили в ведомстве. Подробности инцидента и количество пострадавших не уточняются.

Объезд участка организован через Камышлов со съездом на 123-м километре. Вернуться на трассу можно после поворота на 149-й километр.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 144-м километре Тюменского тракта (Камышловский район, Свердловская область) перевернулась фура, полностью перекрыв проезд. Об этом рассказали в Госавтоинспекции. «На месте работают сотрудники ДПС, которые регулируют транспортный поток и оказывают необходимую помощь участникам ДТП», — пояснили в ведомстве. Подробности инцидента и количество пострадавших не уточняются. Объезд участка организован через Камышлов со съездом на 123-м километре. Вернуться на трассу можно после поворота на 149-й километр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...