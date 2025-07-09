В челябинской УК «Ермак» ответили на обвинение в подделке подписей

В челябинской управляющей компании (УК) ООО «Ермак» прокомментировали обвинение в подделке подписей жителей дома №28 по улице Героя России Молодова. Предыдущая УК «Городок ЧВВАКУШ» добровольно отказалась от обслуживания дома. Но в УК «Городок ЧВВАКУШ» эту информацию опровергли. При этом жители дома пожаловались URA.RU, что уже устали бесконечно ходить по судам и доказывать правду.
«Предыдущая УК ООО „Городок ЧВВАКУШ“ отказалась от обслуживания вышеуказанного многоквартирного дома. Направив письмо в ГУ ГЖИ Челябинской области» и в Управление ЖКХ с просьбой об исключении из реестра лицензий Челябинской области многоквартирный дом по улице Героя России Молодова, д.28 и проведения в отношении указанного дома открытого конкурса по выбору УК», — сообщили URA.RU в УК «Ермак».
Но в УК «Городок ЧВВАКУШ» информацию URA.RU не подтвердили. Общее собрание было проведено УК «Ермак» без участия второй стороны, а о причине смены УК предыдущей компании неизвестно. «ООО УК „Городок ЧВВАКУШ“ о причине принятия решения собственников о смене управляющей компании неизвестно», — сообщили URA.RU в ответ на официальный редакционный запрос.
На связь с редакцией вышли и сами жители дома №28 по улице Героя России Молодова. Люди пожаловались, что устали от судов и боятся угроз. «Мы хотели бы прокомментировать ситуацию анонимно, так как могут поступать угрозы. У некоторых уже руки опускаются, так как нет никакой поддержки, сами составляем иски, суд находит всякие недочеты, которые жители не могут понять. В ГЖИ был зарегистрирован протокол общего собрания от другой УК, тот, где жители ставили реальные подписи. Но его почему-то не учли и дом передали УК „Ермак“», — сообщила URA.RU читательница. Очередное судебное заседание по делу назначено на 6 августа.
Жители дома №28 по улице Героя России Молодова в Челябинске ранее сообщили о фальсификации на голосовании за выбор УК, сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области. На место выехали сотрудники ведомства, опросили жителей дома, которые заявили, что не ставили свои подписи в протоколе за выбор УК «Ермак».
Сейчас расследованием дела занимаются сотрудники ОП «Курчатовский». Они проверяют материалы для возбуждения уголовного дела по части первой статьи 327 УК РФ (подделка документов). Ход расследования уголовного дела в прокуратуре поставлен на контроль.
Редакция URA.RU направила запрос в Госжилинспекцию Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!