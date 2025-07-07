В Челябинске управляющую компанию подозревают в подделке подписей жителей дома

Жители дома №28 по улице Героя России Молодова в Челябинске сообщили о фальсификации на голосовании за выбор управляющей компании. Опрошенные жители дома, в числе которых и председатель, заявили, что не ставили подпись в протоколе, хотя они там есть, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«Прокуратурой Курчатовского района истребованы представленные в ГЖИ материалы, проведен выездной опрос жителей дома. Опрошенные лица, включая председателя собрания, не подтвердили факт своего участия в общем собрании, а также отрицали факт внесения своих подписей в бланки голосования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Голосование о смене УК, обслуживающей многоквартирный дом № 28 по улице Героя России Молодова в очно-заочной форме состоялось в апреле. На повестку был поставлен вопрос об отказе от услуг ООО УК «Городок ЧВВАКУШ» и заключении договора с ООО УК «Ермак». Собрание было признано состоявшимся.
После жалоб жителей и проверки материалы направлены в ОП «Курчатовский» для возбуждения уголовного дела по части первой статьи 327 УК РФ (подделка документов). Ход расследования уголовного дела в прокуратуре поставлен на контроль.
Редакция URA.RU направила запрос в ООО УК «Городок ЧВВАКУШ» и ООО УК «Ермак». Ответы будут опубликованы после получения.
Аналогичная ситуация ранее произошла в многоэтажном доме по проспекту Победы, 323. Жители обвинили управляющую компанию (УК) в подделке их подписей.
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