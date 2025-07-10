В работе логистического центра магазинов «Светофор» в Челябинске нашли серьезные нарушения

УФАС выявило нарушения в работе логистического центра «Светофоров» в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Светофор. Пермь, светофор, магазин
К работе магазинов снова появились вопросы Фото:

Логистический центр торговой сети «Светофор» в Челябинской области заключал с поставщиками договоры на неравных условиях. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления федеральной антимонопольной службы после проведенной проверки.

«Челябинское УФАС обнаружило серьезные нарушения в работе логистического центра торговой сети „Светофор“. Логистический центр „Челябинск Ритейл“ заключал с поставщиками договоры с неравными условиями», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Поставщикам навязывали невыгодные условия работы — сроки оплаты полученного товара были неограниченные, магазин мог в одностороннем порядке вернуть непроданный товар, с разными поставщиками существовала разная система расчетов. Так, партию пряников магазин оплатил поставщику только через 78 дней вместо допустимых 40. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

К работе магазинов «Светофор» ранее вопросы были со стороны другого ведомства. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило в магазине фальсификат сливочного масла. Продукт с растительными жирами сделали в Озерске, а продавали в Омске.

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Логистический центр торговой сети «Светофор» в Челябинской области заключал с поставщиками договоры на неравных условиях. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления федеральной антимонопольной службы после проведенной проверки. «Челябинское УФАС обнаружило серьезные нарушения в работе логистического центра торговой сети „Светофор“. Логистический центр „Челябинск Ритейл“ заключал с поставщиками договоры с неравными условиями», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Поставщикам навязывали невыгодные условия работы — сроки оплаты полученного товара были неограниченные, магазин мог в одностороннем порядке вернуть непроданный товар, с разными поставщиками существовала разная система расчетов. Так, партию пряников магазин оплатил поставщику только через 78 дней вместо допустимых 40. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. К работе магазинов «Светофор» ранее вопросы были со стороны другого ведомства. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило в магазине фальсификат сливочного масла. Продукт с растительными жирами сделали в Озерске, а продавали в Омске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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