В работе логистического центра магазинов «Светофор» в Челябинске нашли серьезные нарушения

Логистический центр торговой сети «Светофор» в Челябинской области заключал с поставщиками договоры на неравных условиях. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления федеральной антимонопольной службы после проведенной проверки.
«Челябинское УФАС обнаружило серьезные нарушения в работе логистического центра торговой сети „Светофор“. Логистический центр „Челябинск Ритейл“ заключал с поставщиками договоры с неравными условиями», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Поставщикам навязывали невыгодные условия работы — сроки оплаты полученного товара были неограниченные, магазин мог в одностороннем порядке вернуть непроданный товар, с разными поставщиками существовала разная система расчетов. Так, партию пряников магазин оплатил поставщику только через 78 дней вместо допустимых 40. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
К работе магазинов «Светофор» ранее вопросы были со стороны другого ведомства. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило в магазине фальсификат сливочного масла. Продукт с растительными жирами сделали в Озерске, а продавали в Омске.
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