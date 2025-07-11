Украинские военные, причастные к расстрелу двух пленных российских солдат возле села Комар в ДНР, сдались в плен менее чем через сутки после совершения преступления. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.
По данным собеседника, инцидент произошел вечером 9 июня. «В районе 18:00 рядовой Скубак Игорь Сергеевич в 30 метрах от позиции „Щука“ недалеко от села Комар расстрелял двух пленных российских солдат, а уже на следующий день в районе 11:00 трое из его группы, включая Скубака, сдались в плен», — уточнили в силовых структурах в беседе с РИА Новости. Там также добавили, что украинский солдат с позывным Карп, который оказал вооруженное сопротивление, был уничтожен.
Ранее, 8 июля, в ходе допроса рядовой ВСУ Игорь Скубак подтвердил свою причастность к расстрелу безоружных российских военнослужащих, находившихся в плену. Кроме того, в последнем докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмечается, что с февраля 2022 года украинские военные казнили как минимум 26 российских военнослужащих, попавших в плен или раненных на поле боя, включая один случай в ДНР в конце 2024 года.
Российские правоохранительные органы продолжают документировать и расследовать преступления, совершенные украинскими военнослужащими и наемниками на территории приграничных регионов. Как отмечают в Следственном комитете и прокуратуре РФ, по ряду таких эпизодов уже вынесены судебные решения, часть обвиняемых ожидает приговора.
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