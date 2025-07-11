Челябинский дизайнер рассказала про новые стандарты школьной формы

К началу сентября родителям школьников предстоит приобрести школьную форму. И у многих из них уже сейчас возникают вопросы: обязательна ли школьная форма, как она выглядит, где ее приобрести и какие новые требования были введены с установлением нового ГОСТа, который заработал с 1 июля 2025 года. Свои рекомендации URA.RU дала основательница челябинского бренда «Only Ю» Юлия Безрукова.
«Согласно закону „Об образовании“, каждая школа вправе сама определить правила внешнего вида учеников. Другими словами, на федеральном уровне обязательной школьной формы нет, но большинство учебных заведений вводят ее на основании внутренних положений. Поэтому прежде, чем делать покупки, нужно узнать требования выбранной вами школы», — отметила дизайнер.
Безрукова уточнила, что школа может потребовать от всех учащихся носить одинаковые обязательные элементы, к примеру, жилет, пиджак, брюки или определенные платья. Могут высказываться отдельные требования к обучи или аксессуарам, цветам одежды и так далее.
«Лично у меня два ребенка учатся в разных школах города Челябинска и требования к форме абсолютно разные», — добавила дизайнер. Каждая школа выдвигает свои требования к цвету, дизайну и фасону.
Также Безрукова рассказала, что с 1 июля 2025 года в России вступил в силу новый ГОСТ на школьную форму. Его цель — установить минимальные стандарты качества и безопасности для школьной одежды.
Основные требования — воздухопроницаемость, гигроскопичность (влагопоглощение), безопасность фурнитуры (без острых краев), прочность и износостойкость, а также соответствие размерным признакам детской фигуры. Кроме того, школьная форма по новым правилам не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений или пропагандировать противоправное поведение.
Дизайнер подчеркнула, что все производители, маркирующие товар как школьную форму, обязаны соблюдать нормы ГОСТа. Как выбрать удобный, эстетичный и патриотичный костюм для ребенка и на что стоит обратить внимание — в материале URA.RU.
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