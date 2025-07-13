Десятилетний ребенок погиб в Донецке в результате урагана

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В Донецке из-за непогоды дерево упало на ребенка
В Донецке из-за непогоды дерево упало на ребенка Фото:

Десятилетний ребенок погиб в результате падения дерева во дворе жилого дома на западе Донецка. Как сообщили в оперативных службах региона, трагедия произошла из-за сильного ветра, вызванного ураганом, накрывшим город.

«При падении дерева погиб ребенок. Дерево упало из-за сильного ветра», — сообщили в экстренных службах. Информацию об этом передает ТАСС.

Инцидент случился в Кировском районе Донецка. По данным следственного управления СК РФ по региону, ребенок находился во дворе многоквартирного дома в момент происшествия. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В течение дня в Донецке наблюдалась сложная погодная ситуация: кратковременные дожди, грозы и сильные порывы ветра привели к перебоям с электроснабжением в разных районах города. Непогода затронула и другие населенные пункты региона.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о трех пострадавших из-за урагана, включая одного ребенка. По его словам, в городе зафиксированы массовые падения деревьев и веток, повреждены кровли зданий. В настоящее время городской штаб по чрезвычайным ситуациям приступил к ликвидации последствий стихии.

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Десятилетний ребенок погиб в результате падения дерева во дворе жилого дома на западе Донецка. Как сообщили в оперативных службах региона, трагедия произошла из-за сильного ветра, вызванного ураганом, накрывшим город. «При падении дерева погиб ребенок. Дерево упало из-за сильного ветра», — сообщили в экстренных службах. Информацию об этом передает ТАСС. Инцидент случился в Кировском районе Донецка. По данным следственного управления СК РФ по региону, ребенок находился во дворе многоквартирного дома в момент происшествия. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В течение дня в Донецке наблюдалась сложная погодная ситуация: кратковременные дожди, грозы и сильные порывы ветра привели к перебоям с электроснабжением в разных районах города. Непогода затронула и другие населенные пункты региона. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о трех пострадавших из-за урагана, включая одного ребенка. По его словам, в городе зафиксированы массовые падения деревьев и веток, повреждены кровли зданий. В настоящее время городской штаб по чрезвычайным ситуациям приступил к ликвидации последствий стихии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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