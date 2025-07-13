Десятилетний ребенок погиб в Донецке в результате урагана

Десятилетний ребенок погиб в результате падения дерева во дворе жилого дома на западе Донецка. Как сообщили в оперативных службах региона, трагедия произошла из-за сильного ветра, вызванного ураганом, накрывшим город.
«При падении дерева погиб ребенок. Дерево упало из-за сильного ветра», — сообщили в экстренных службах. Информацию об этом передает ТАСС.
Инцидент случился в Кировском районе Донецка. По данным следственного управления СК РФ по региону, ребенок находился во дворе многоквартирного дома в момент происшествия. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
В течение дня в Донецке наблюдалась сложная погодная ситуация: кратковременные дожди, грозы и сильные порывы ветра привели к перебоям с электроснабжением в разных районах города. Непогода затронула и другие населенные пункты региона.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о трех пострадавших из-за урагана, включая одного ребенка. По его словам, в городе зафиксированы массовые падения деревьев и веток, повреждены кровли зданий. В настоящее время городской штаб по чрезвычайным ситуациям приступил к ликвидации последствий стихии.
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