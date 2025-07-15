Двое подростков на питбайке разбились в ДТП под Екатеринбургом. Фото

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Подростки были в шлемах (архивное фото)
Подростки были в шлемах (архивное фото) Фото:

В поселке Бобровский (Свердловская область) 15 июля подростки 14-ти и 15-ти лет на питбайке влетели в иномарку. Ребят госпитализировали в ДГКБ №9, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Подросток, управлявший питбайком, двигался со стороны ул. 1 Мая в направлении п. Двуреченск и не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Nissan под управлением 29-летнего водителя и допустил столкновение», — пояснили там. Пострадали только 14-летний водитель и 15-летняя пассажирка.

Выяснилось, что питбайк принадлежит отцу подростка, который разрешал сыну кататься по лесу в поселке Косулино, однако парень оказался в Бобровском. На мужчину составили административный протокол за передачу техники несовершеннолетнему.

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В поселке Бобровский (Свердловская область) 15 июля подростки 14-ти и 15-ти лет на питбайке влетели в иномарку. Ребят госпитализировали в ДГКБ №9, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Подросток, управлявший питбайком, двигался со стороны ул. 1 Мая в направлении п. Двуреченск и не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Nissan под управлением 29-летнего водителя и допустил столкновение», — пояснили там. Пострадали только 14-летний водитель и 15-летняя пассажирка. Выяснилось, что питбайк принадлежит отцу подростка, который разрешал сыну кататься по лесу в поселке Косулино, однако парень оказался в Бобровском. На мужчину составили административный протокол за передачу техники несовершеннолетнему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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