В поселке Бобровский (Свердловская область) 15 июля подростки 14-ти и 15-ти лет на питбайке влетели в иномарку. Ребят госпитализировали в ДГКБ №9, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Подросток, управлявший питбайком, двигался со стороны ул. 1 Мая в направлении п. Двуреченск и не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Nissan под управлением 29-летнего водителя и допустил столкновение», — пояснили там. Пострадали только 14-летний водитель и 15-летняя пассажирка.
Выяснилось, что питбайк принадлежит отцу подростка, который разрешал сыну кататься по лесу в поселке Косулино, однако парень оказался в Бобровском. На мужчину составили административный протокол за передачу техники несовершеннолетнему.
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