Пермские эсеры готовятся дать бой омоновцу на выборах в Березниках

Экс-депутат Березников Рашидов хочет избраться вновь
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Митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Екатеринбург , флаги справедливая россия
СР в Березниках выдвигает трех кандидатов Фото:

«Справедливая Россия» в Прикамье выдвигает сразу двух кандидатов в округе №10 на выборах в думу Березников. Партию сейчас здесь представляет предприниматель Александр Кивелев. Он будет баллотироваться опять. Но ЕР выставила против него бывшего командира местного ОМОНа и сотрудника «Еврохима» Андрея Коробейникова. Для помощи Кивелеву эсеры делегируют в этот округ судимого экс-депутата местной думы Андрея Рашидова, который идет в порядке самовыдвижения и ближе к выборам снимет свою кандидатуру.

«Рашидов, как считается, является технологом и консультантом местных эсеров. Он довольно узнаваем в Березниках. И ближе к выборам, вероятнее всего, он снимет свою кандидатуру в пользу Кивелева», — считают инсайдеры. В своих соцсетях Рашидов позиционирует себя частью команды кандидатов от СР.

Кивелев и Рашидов уже выдвинули свои кандидатуры. Рашидову для регистрации необходимо собрать около 20 подписей — посильная задача. Андрей Рашидов не ответил на звонок URA.RU, а руководитель реготделения СР Вероника Куликова на момент публикации не отреагировала на сообщение агентства в мессенджере telegram. Ранее сообщалось, что Коробейников выиграл праймериз ЕР.

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«Справедливая Россия» в Прикамье выдвигает сразу двух кандидатов в округе №10 на выборах в думу Березников. Партию сейчас здесь представляет предприниматель Александр Кивелев. Он будет баллотироваться опять. Но ЕР выставила против него бывшего командира местного ОМОНа и сотрудника «Еврохима» Андрея Коробейникова. Для помощи Кивелеву эсеры делегируют в этот округ судимого экс-депутата местной думы Андрея Рашидова, который идет в порядке самовыдвижения и ближе к выборам снимет свою кандидатуру. «Рашидов, как считается, является технологом и консультантом местных эсеров. Он довольно узнаваем в Березниках. И ближе к выборам, вероятнее всего, он снимет свою кандидатуру в пользу Кивелева», — считают инсайдеры. В своих соцсетях Рашидов позиционирует себя частью команды кандидатов от СР. Кивелев и Рашидов уже выдвинули свои кандидатуры. Рашидову для регистрации необходимо собрать около 20 подписей — посильная задача. Андрей Рашидов не ответил на звонок URA.RU, а руководитель реготделения СР Вероника Куликова на момент публикации не отреагировала на сообщение агентства в мессенджере telegram. Ранее сообщалось, что Коробейников выиграл праймериз ЕР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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