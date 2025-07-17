Пермские эсеры готовятся дать бой омоновцу на выборах в Березниках

Экс-депутат Березников Рашидов хочет избраться вновь

17 июля 2025 в 20:21 Размер текста - 17 +

СР в Березниках выдвигает трех кандидатов Фото: Илья Московец © URA.RU «Справедливая Россия» в Прикамье выдвигает сразу двух кандидатов в округе №10 на выборах в думу Березников. Партию сейчас здесь представляет предприниматель Александр Кивелев. Он будет баллотироваться опять. Но ЕР выставила против него бывшего командира местного ОМОНа и сотрудника «Еврохима» Андрея Коробейникова. Для помощи Кивелеву эсеры делегируют в этот округ судимого экс-депутата местной думы Андрея Рашидова, который идет в порядке самовыдвижения и ближе к выборам снимет свою кандидатуру. «Рашидов, как считается, является технологом и консультантом местных эсеров. Он довольно узнаваем в Березниках. И ближе к выборам, вероятнее всего, он снимет свою кандидатуру в пользу Кивелева», — считают инсайдеры. В своих соцсетях Рашидов позиционирует себя частью команды кандидатов от СР. Кивелев и Рашидов уже выдвинули свои кандидатуры. Рашидову для регистрации необходимо собрать около 20 подписей — посильная задача. Андрей Рашидов не ответил на звонок URA.RU, а руководитель реготделения СР Вероника Куликова на момент публикации не отреагировала на сообщение агентства в мессенджере telegram. Ранее сообщалось, что Коробейников выиграл праймериз ЕР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Справедливая Россия» в Прикамье выдвигает сразу двух кандидатов в округе №10 на выборах в думу Березников. Партию сейчас здесь представляет предприниматель Александр Кивелев. Он будет баллотироваться опять. Но ЕР выставила против него бывшего командира местного ОМОНа и сотрудника «Еврохима» Андрея Коробейникова. Для помощи Кивелеву эсеры делегируют в этот округ судимого экс-депутата местной думы Андрея Рашидова, который идет в порядке самовыдвижения и ближе к выборам снимет свою кандидатуру. «Рашидов, как считается, является технологом и консультантом местных эсеров. Он довольно узнаваем в Березниках. И ближе к выборам, вероятнее всего, он снимет свою кандидатуру в пользу Кивелева», — считают инсайдеры. В своих соцсетях Рашидов позиционирует себя частью команды кандидатов от СР. Кивелев и Рашидов уже выдвинули свои кандидатуры. Рашидову для регистрации необходимо собрать около 20 подписей — посильная задача. Андрей Рашидов не ответил на звонок URA.RU, а руководитель реготделения СР Вероника Куликова на момент публикации не отреагировала на сообщение агентства в мессенджере telegram. Ранее сообщалось, что Коробейников выиграл праймериз ЕР.