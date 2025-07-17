17 июля 2025

Ребенок из ХМАО попал в реанимацию, проглотив батарейку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проглоченная батарейка прожгла пищевод ребенка из Нижневартовска
Проглоченная батарейка прожгла пищевод ребенка из Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) врачи окружной детской больницы спасли ребенка, который около трех суток носил в пищеводе проглоченную батарейку. Предмет врос в слизистую и обжег ее, и только своевременное вмешательство врачей помогло избежать серьезных осложнений, сообщил telegram-канал Нижневартовской окружной клинической детской больницы.

«Батарейка находилась в верхней трети пищевода, она уже буквально вросла в слизистую, вызвав пролежни и химический ожог. Удаление было выполнено под общим обезболиванием, под наркозом. После извлечения предмета ребенок был переведен в реанимацию — могли быть тяжелые последствия, вплоть до перфорации пищевода и летального исхода», — рассказал на видео детский хирург больницы Вячеслав Воронин.

В реанимации малыш был под наблюдением врачей около пяти дней. Затем пациента перевели в хирургическое отделение. В течение двух недель он проходил консервативное лечение. Ему регулярно делали эндоскопию — следили за заживлением язвы. Сейчас ребенка выписали, он чувствует себя хорошо и продолжает лечиться амбулаторно.

Также врач также показал коллекцию инородных предметов, извлеченных из желудков и пищеводов маленьких пациентов. Среди них — батарейки, монеты, детали от игрушек. «У нас уже целая коллекция, но мы мечтаем, чтобы она больше не пополнялась», — поделился врач.

Ранее URA.RU писало, что врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы спасли трехлетнего мальчика, который проглотил металлическое кольцо. Инородное тело изъяли, не прибегая к хирургической операции.

Автор видео: telegram-канал Нижневартовской окружной клинической детской больницы

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В Нижневартовске (ХМАО) врачи окружной детской больницы спасли ребенка, который около трех суток носил в пищеводе проглоченную батарейку. Предмет врос в слизистую и обжег ее, и только своевременное вмешательство врачей помогло избежать серьезных осложнений, сообщил telegram-канал Нижневартовской окружной клинической детской больницы. «Батарейка находилась в верхней трети пищевода, она уже буквально вросла в слизистую, вызвав пролежни и химический ожог. Удаление было выполнено под общим обезболиванием, под наркозом. После извлечения предмета ребенок был переведен в реанимацию — могли быть тяжелые последствия, вплоть до перфорации пищевода и летального исхода», — рассказал на видео детский хирург больницы Вячеслав Воронин. В реанимации малыш был под наблюдением врачей около пяти дней. Затем пациента перевели в хирургическое отделение. В течение двух недель он проходил консервативное лечение. Ему регулярно делали эндоскопию — следили за заживлением язвы. Сейчас ребенка выписали, он чувствует себя хорошо и продолжает лечиться амбулаторно. Также врач также показал коллекцию инородных предметов, извлеченных из желудков и пищеводов маленьких пациентов. Среди них — батарейки, монеты, детали от игрушек. «У нас уже целая коллекция, но мы мечтаем, чтобы она больше не пополнялась», — поделился врач. Ранее URA.RU писало, что врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы спасли трехлетнего мальчика, который проглотил металлическое кольцо. Инородное тело изъяли, не прибегая к хирургической операции. Автор видео: telegram-канал Нижневартовской окружной клинической детской больницы
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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