В Нижневартовске пройдет забег в ползунках для малышей до года

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В Нижневартовске выберут лучшего спортсмена в ползунках
В Нижневартовске выберут лучшего спортсмена в ползунках Фото:

В Нижневартовске состоится первый в истории города семейный спортивный старт с малышами. На забег до 10 метров в ползунках приглашают родителей с детьми от пяти месяцев до одного года. 

"В Нижневартовске второго августа состоится городской фестиваль «Маленький чемпион – 2025» для малышей от пяти месяцев до одного года. В программе — забеги в ползунках, яркие эмоции, памятные подарки и поддержка всей семьи", — следует из сообщения Дирекции спортивных сооружений Нижневартовска.

По условиям организаторов, в с оставе команды должно быть минимум два человека один родитель/законный представитель и один ребенок. Спортсменов в ползунках поделят на три категории. Первой группе — пять-семь месяцев, предстоит одолеть дистанцию в семь метров. Десять метров проползти необходимо малышам семи-девяти месяцев, дети от девяти месяцев до года будут состязаться на дистанции в десять метров. Победителем станет тот, кто быстрее всего справится с заданием.

Стартует мероприятие в 16.15, 2 августа, в День ВДВ. Место проведения — спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия». 

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В Нижневартовске состоится первый в истории города семейный спортивный старт с малышами. На забег до 10 метров в ползунках приглашают родителей с детьми от пяти месяцев до одного года.  "В Нижневартовске второго августа состоится городской фестиваль «Маленький чемпион – 2025» для малышей от пяти месяцев до одного года. В программе — забеги в ползунках, яркие эмоции, памятные подарки и поддержка всей семьи", — следует из сообщения Дирекции спортивных сооружений Нижневартовска. По условиям организаторов, в с оставе команды должно быть минимум два человека один родитель/законный представитель и один ребенок. Спортсменов в ползунках поделят на три категории. Первой группе — пять-семь месяцев, предстоит одолеть дистанцию в семь метров. Десять метров проползти необходимо малышам семи-девяти месяцев, дети от девяти месяцев до года будут состязаться на дистанции в десять метров. Победителем станет тот, кто быстрее всего справится с заданием. Стартует мероприятие в 16.15, 2 августа, в День ВДВ. Место проведения — спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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