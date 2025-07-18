В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) за полгода изъяли у пассажиров и уничтожили более 200 килограммов продукции животного происхождения — мяса, молока, меда и рыбы. Все продукты были без упаковки и документов, их пытались провезти в Россию с нарушением ветеринарных правил, сообщило Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
«Выявлено и не допущено к ввозу 214,446 кг животноводческой продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки), ввозимой для личного использования. Уничтожено 92,49 кг молочной продукции, 72,38 кг мясной, 45,05 кг меда и 4,52 кг рыбы», — уточнило ведомство на официальном сайте.
Всего за полгода в аэропорту произошло 85 подобных случаев. Нарушения обнаружили при досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прилетевших из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Продукция оказалась домашнего производства и не предназначалась для продажи. Изъятые продукты направили на утилизацию, а на нарушителей составили административные протоколы.
Ранее URA.RU писало, что с начала года Россельхознадзор предотвратил ввоз через аэропорт Сургута 730 килограммов фруктов, овощей, ягод и зерновых. Из-за нарушений фитосанитарных требований вся продукция была уничтожена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!