В аэропорту ХМАО уничтожили 200 килограммов нелегального мяса, рыбы, меда и молока. Фото

В аэропорту Нижневартовска изъяли два центнера нелегального мяса, рыбы и меда
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Больше 70 кг мяса уничтожили в аэропорту Нижневартовска
Больше 70 кг мяса уничтожили в аэропорту Нижневартовска Фото:

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) за полгода изъяли у пассажиров и уничтожили более 200 килограммов продукции животного происхождения — мяса, молока, меда и рыбы. Все продукты были без упаковки и документов, их пытались провезти в Россию с нарушением ветеринарных правил, сообщило Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«Выявлено и не допущено к ввозу 214,446 кг животноводческой продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки), ввозимой для личного использования. Уничтожено 92,49 кг молочной продукции, 72,38 кг мясной, 45,05 кг меда и 4,52 кг рыбы», — уточнило ведомство на официальном сайте.

Всего за полгода в аэропорту произошло 85 подобных случаев. Нарушения обнаружили при досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прилетевших из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Продукция оказалась домашнего производства и не предназначалась для продажи. Изъятые продукты направили на утилизацию, а на нарушителей составили административные протоколы.

Ранее URA.RU писало, что с начала года Россельхознадзор предотвратил ввоз через аэропорт Сургута 730 килограммов фруктов, овощей, ягод и зерновых. Из-за нарушений фитосанитарных требований вся продукция была уничтожена.

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В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) за полгода изъяли у пассажиров и уничтожили более 200 килограммов продукции животного происхождения — мяса, молока, меда и рыбы. Все продукты были без упаковки и документов, их пытались провезти в Россию с нарушением ветеринарных правил, сообщило Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «Выявлено и не допущено к ввозу 214,446 кг животноводческой продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки), ввозимой для личного использования. Уничтожено 92,49 кг молочной продукции, 72,38 кг мясной, 45,05 кг меда и 4,52 кг рыбы», — уточнило ведомство на официальном сайте. Всего за полгода в аэропорту произошло 85 подобных случаев. Нарушения обнаружили при досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прилетевших из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Продукция оказалась домашнего производства и не предназначалась для продажи. Изъятые продукты направили на утилизацию, а на нарушителей составили административные протоколы. Ранее URA.RU писало, что с начала года Россельхознадзор предотвратил ввоз через аэропорт Сургута 730 килограммов фруктов, овощей, ягод и зерновых. Из-за нарушений фитосанитарных требований вся продукция была уничтожена.
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