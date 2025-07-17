17 июля 2025

В ХМАО придут заморозки до -2 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура в ХМАО упадет до минус двух градусов
Температура в ХМАО упадет до минус двух градусов Фото:

В ближайшие дни на территории Югры ожидается резкое похолодание — в отдельных районах температура ночью может опуститься до минус 2 градусов. Об этом URA.RU сообщили в Гидрометцентре ХМАО.

«С 19 по 21 июля в округе сохраняется неустойчивая погода: кратковременные дожди, порывистый ветер и локальные грозы. В ночь на понедельник в отдельных районах Югры температура может опуститься до -2 градусов», — сообщили синоптики.

По данным Гидрометцентра, 19 июля будет облачно с прояснениями, днем местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Температура ночью составит 7–12 °С, местами опустится до 2 °С, днем 14–19 °С, в некоторых районах — до 8 °С. Ветер западный, днем порывами до 18 м/с.

20 июля ночью ожидается 6-11 °С, местами до 1 °С, днем 11-16 °С. 21 июля обещают самую холодную ночь: 3-8 °С, местами до -2 °С. Днем 10-15 °С, в отдельных районах потеплеет до 20 °С.

Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют резкое похолодание в ХМАО. В ночь с 18 на19 июля температура может опуститься до семи градусов.

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В ближайшие дни на территории Югры ожидается резкое похолодание — в отдельных районах температура ночью может опуститься до минус 2 градусов. Об этом URA.RU сообщили в Гидрометцентре ХМАО. «С 19 по 21 июля в округе сохраняется неустойчивая погода: кратковременные дожди, порывистый ветер и локальные грозы. В ночь на понедельник в отдельных районах Югры температура может опуститься до -2 градусов», — сообщили синоптики. По данным Гидрометцентра, 19 июля будет облачно с прояснениями, днем местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Температура ночью составит 7–12 °С, местами опустится до 2 °С, днем 14–19 °С, в некоторых районах — до 8 °С. Ветер западный, днем порывами до 18 м/с. 20 июля ночью ожидается 6-11 °С, местами до 1 °С, днем 11-16 °С. 21 июля обещают самую холодную ночь: 3-8 °С, местами до -2 °С. Днем 10-15 °С, в отдельных районах потеплеет до 20 °С. Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют резкое похолодание в ХМАО. В ночь с 18 на19 июля температура может опуститься до семи градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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