17 июля 2025

Суд ХМАО отправил под арест банду, которая зарабатывала деньги на фиктивных браках с участниками СВО

Суд ХМАО арестовал банду, которая нажималась на женах участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оставил фигурантов под арестом до октября
Суд оставил фигурантов под арестом до октября Фото:

Нижневартовский городской суд отправил под арест до 23 ноября банду, которая зарабатывала миллионы рублей на фиктивных браках с участниками специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Постановлениями суда ранее избранные меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста продлены на срок предварительного следствия до 23 октября 2025 года», — сообщается в telegram-канале. В СИЗО отправились пятеро фигурантов уголовного дела.

Силовики продолжают расследование и устанавливают других возможных фигурантов. По версии следствия, в Нижневартовске женщина вместе с подельниками наживались на выплатах ветеранам СВО. Они уговаривали граждан заключать браки, отправляли мужчин на фронт и получали выплаты, положенные им за участие в спецоперации.

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Нижневартовский городской суд отправил под арест до 23 ноября банду, которая зарабатывала миллионы рублей на фиктивных браках с участниками специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Постановлениями суда ранее избранные меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста продлены на срок предварительного следствия до 23 октября 2025 года», — сообщается в telegram-канале. В СИЗО отправились пятеро фигурантов уголовного дела. Силовики продолжают расследование и устанавливают других возможных фигурантов. По версии следствия, в Нижневартовске женщина вместе с подельниками наживались на выплатах ветеранам СВО. Они уговаривали граждан заключать браки, отправляли мужчин на фронт и получали выплаты, положенные им за участие в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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