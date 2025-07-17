Суд ХМАО отправил под арест банду, которая зарабатывала деньги на фиктивных браках с участниками СВО

Нижневартовский городской суд отправил под арест до 23 ноября банду, которая зарабатывала миллионы рублей на фиктивных браках с участниками специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Постановлениями суда ранее избранные меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста продлены на срок предварительного следствия до 23 октября 2025 года», — сообщается в telegram-канале. В СИЗО отправились пятеро фигурантов уголовного дела.
Силовики продолжают расследование и устанавливают других возможных фигурантов. По версии следствия, в Нижневартовске женщина вместе с подельниками наживались на выплатах ветеранам СВО. Они уговаривали граждан заключать браки, отправляли мужчин на фронт и получали выплаты, положенные им за участие в спецоперации.
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