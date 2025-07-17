Семья Хоменко из Ханты-Мансийска получила ключи от новой трехкомнатной квартиры в микрорайоне «Береговая зона». Это стало возможно благодаря окружной адресной программе переселения из аварийного жилья, сообщил мэр города Максим Ряшин.
«Очередная счастливая семья из Ханты-Мансийска обрела новый дом в рамках окружной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. Чета Хоменко получила ключи от трехкомнатной квартиры в микрорайоне „Береговая зона“» — написал Ряшин в своем telegram-канале. Он также поделился видео, где чета Хоменко сама рассказала, что давно мечтала о такой квартире: «Жилье очень комфортное. У нас никогда не было ванной — только душевая кабина, никогда не было лоджии, а я мечтала попить на ней чай... Мы очень рады! Вообще-то чудеса происходят, получается. Прям как в сказке».
Новый ЖК, в который переехала семья Хоменко, расположен рядом с необходимой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся детские сады, школы, магазины, медицинские учреждения, а также набережная и остановки общественного транспорта. Эти условия обеспечивают жителям комфортную и удобную среду проживания.
С начала года в новое жилье переехали 154 семьи Ханты-Мансийска. Уже полностью расселены и переданы для организации сноса 10 многоквартирных домов. До конца 2025 года планируется расселить еще 12 авариек, благодаря чему новый дом получат еще 60 семей.
Помимо окружной столицы, продолжается расселение граждан из аварийного жилья и в Югорске: в 2025 году в городе планируется снести 12 домов, признанных непригодными для проживания. Для переселения уже подготовили 148 квартир.
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