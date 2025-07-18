Суд закрыл магазин «Светофор» в ХМАО из-за антисанитарии

В ХМАО суд на месяц закрыл магазин «Светофор» в поселке Приобье Октябрьского района. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм, выявленные во время внеплановой проверки, сообщил окружной Роспотребнадзор.
«По результатам внеплановой проверки магазина „Светофор“ поселка Приобье, где осуществляет деятельность ООО „Торгсервис 86“, выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд признал предприятие виновным ООО и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности магазина на 30 суток», — указано в публикации на официальном сайте.
Список нарушений оказался внушительным. В магазине не было горячей воды, а в морозильнике с мороженым отсутствовал термометр. Замороженные овощи и полуфабрикаты — такие как брокколи, перец, цветная капуста, пельмени, котлеты и голубцы — хранились при температуре выше допустимой: минус 16 вместо нужных минус 18 градусов. В торговом зале продавался алкоголь с отклеенными этикетками.
Сотрудники не имели условий для соблюдения гигиены и не прошли обязательное санитарное обучение. Уборочный инвентарь хранился с нарушениями, без специального шкафа, а при фасовке продуктов использовался непромаркированный инвентарь. Кроме того, температура воздуха в зале и в помещении фасовки не соответствовала санитарным нормам. Все эти факты стали основанием для возбуждения административного дела.
Октябрьский районный суд признал компанию «Торгсервис 86», которая управляет магазином, виновной и постановил закрыть торговую точку на 30 суток. Если нарушения устранят раньше, компания сможет обратиться в суд и попытаться открыть магазин досрочно.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) в «Светофоре» продавали свинину без маркировки. Роспотребнадзор наложил арест на продукцию.
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