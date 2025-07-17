Сургутский ресторатор открывает новое заведение дагестанской кухни

Ресторатор Джамал Бородин откроет в Сургуте (ХМАО) второе кафе «Хинкал и чуду». Заведение известно в городе домашними блюдами дагестанской кухни.
«Не планировали, но так вышло, что мы расширяемся. Плановая дата открытия — сентябрь 2025 года. Ремонт будем делать сами», — сообщил владелец заведений в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Весной в городе начал работу ресторан греческо-дагестанской кухни «Даги&Греки» — так Бородин реализовал свой второй проект в общепите. Концепцией нового гастроместа был удивлен губернатор ХМАО Руслан Кухарук, он узнал о заведении во время рабочего визита в Сургут.
Между тем, к открытию в Сургуте готовится и второй итальянский ресторан «Перчини». Он расположится на центральном рынке.
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