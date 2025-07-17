17 июля 2025

Сургутский ресторатор открывает новое заведение дагестанской кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ресторана планируется в сентябре
Открытие ресторана планируется в сентябре Фото:

Ресторатор Джамал Бородин откроет в Сургуте (ХМАО) второе кафе «Хинкал и чуду». Заведение известно в городе домашними блюдами дагестанской кухни.

«Не планировали, но так вышло, что мы расширяемся. Плановая дата открытия — сентябрь 2025 года. Ремонт будем делать сами», — сообщил владелец заведений в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Весной в городе начал работу ресторан греческо-дагестанской кухни «Даги&Греки» — так Бородин реализовал свой второй проект в общепите. Концепцией нового гастроместа был удивлен губернатор ХМАО Руслан Кухарук, он узнал о заведении во время рабочего визита в Сургут.

Между тем, к открытию в Сургуте готовится и второй итальянский ресторан «Перчини». Он расположится на центральном рынке.

Ранее URA.RU сообщало о появлении первой рюмочной на сургутской гастрокарте. «Лазейку» запустили владельцы местной точки Jawsspot. О ценах на настойки и закуски, особенностях в интерьере — читайте в нашем обзоре.

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Ресторатор Джамал Бородин откроет в Сургуте (ХМАО) второе кафе «Хинкал и чуду». Заведение известно в городе домашними блюдами дагестанской кухни. «Не планировали, но так вышло, что мы расширяемся. Плановая дата открытия — сентябрь 2025 года. Ремонт будем делать сами», — сообщил владелец заведений в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Весной в городе начал работу ресторан греческо-дагестанской кухни «Даги&Греки» — так Бородин реализовал свой второй проект в общепите. Концепцией нового гастроместа был удивлен губернатор ХМАО Руслан Кухарук, он узнал о заведении во время рабочего визита в Сургут. Между тем, к открытию в Сургуте готовится и второй итальянский ресторан «Перчини». Он расположится на центральном рынке. Ранее URA.RU сообщало о появлении первой рюмочной на сургутской гастрокарте. «Лазейку» запустили владельцы местной точки Jawsspot. О ценах на настойки и закуски, особенностях в интерьере — читайте в нашем обзоре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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