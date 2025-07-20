Дворянское происхождение, яркие роли и измена молодому мужу: Нонне Гришаевой — 54

Нонна Гришаева отмечает 54-летие 21 июля 2025
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Нонна Гришаева отмечает день рождения 21 июля
Нонна Гришаева отмечает день рождения 21 июля Фото:

Нонна Гришаева — популярная комедийная актриса и телеведущая. Широкая известность пришла к ней после фильмов «День выборов» и «День радио», телешоу «Большая разница» и сериала «Папины дочки». 21 июля актрисе исполняется 54 года. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.

Детство и юность Нонны Гришаевой

Гришаева с детства занималась музыкой и балетом
Гришаева с детства занималась музыкой и балетом
Фото:

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе в в необычной советской семье. Гришаева имеет дворянские корни. Она продолжательница дворянского рода Казанских. Нонна училась в балетной и музыкальной школах в Одессе.

Впервые она появилась на съемочной площадке в возрасте пяти лет, исполнив эпизодическую роль в фильме Анатолия Васильева «Фотографии на стене». Через пять лет школьница дебютировала в своей первой главной роли на сцене Одесского театра оперетты. В 1994 году она окончила Театральное училище имени Щукина.

«Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку все сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — вспоминала Гришаева. Уже на первом курсе ее пригласили в труппу сразу три столичных театра, из которых она выбрала театр им. Е. Вахтангова. На этой сцене Нонна выступала до 2009 года.

Карьера Гришаевой

На старших курсах училища Нонна впервые снялась в кино, появившись в эпизоде легендарной приключенческой комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» с Дмитрием Харатьяном в главной роли. В фильме Аллы Суриковой «Московские каникулы» (1995 она сыграла влюбленную лаборантку, и историческом сериале «Графиня де Монсоро» (1997) роль служанки Гертруды.

Нонна Гришаева могла сыграть главную роль в сериале «Моя прекрасная няня», однако предпочла отказаться от участия в проекте, отдав приоритет работе в театре.

"Меня долго уговаривали пройти пробы. Я согласилась. Меня приняли. Но на период съемок был назначен выпуск спектакля “Мадемуазель Нитуш”. Я слишком долго ждала музыкальной постановки в театре Вахтангова!" — рассказала актриса "АиФ".

Тем не менее, актриса все же появилась в этом сериале, сыграв сестру Вики, роль которой исполнила Анастасия Заворотнюк. «Мне ни капли не жаль, что я отказалась. Я режиссёру тогда сразу сказала, что на главную не пойду, а небольшую роль сыграю. Вот так и появилась родная сестра няни Вики», — заявила Нонна.

Знакомство Гришаевой с основателями театра «Квартет И» — Ростиславом Хаитом, Леонидом Барацем, Камилем Лариным и Александром Демидовым — стало важным этапом в ее творческой биографии. В 2003 году на сцене этого театра она приняла участие в постановке «День радио», которая в 2008 году была экранизирована и стала первым фильмом, снятым по мотивам спектакля коллектива.

"Первым был спектакль “День радио”. Мы с ребятами из “Квартета И” родом из Одессы. После поступления в театральный в огромной Москве встречались крайне редко, случайно. И когда ребята написали “День радио”, меня позвали на одну из главных ролей. Я сразу согласилась", — рассказала актриса "АиФ". 

Вскоре актрису утвердили на роль в популярном сериале «Папины дочки». Также она стала постоянной участницей юмористической программы «Большая разница» на Первом канале. В 2009–2010 годах, находясь на пике популярности, Нонна опубликовала книгу «Советы дочкам», общим тражем 25 тысяч экземпляров.

Кроме того, совместно с певцом Марком Тишманом она одержала победу в третьем сезоне музыкального проекта Первого канала «Две звезды». Признание актрисе принесла комедия «О чем говорят мужчины» от творческого объединения «Квартет И», где Нонна исполнила эпизодическую роль терпеливой и понимающей воображаемой супруги героя по имени Ростислав.

В 2011-2012 годах Гришаева вела свое собственное комедийное шоу «Нонна, давай!» на Первом канале, выпустила дебютный сольный альбом и стала ведущей очередного сезона «Две звезды» вместе с Дмитрием Нагиевым.

Также актриса сыграла в фильме «Коммунальный детектив», комедиях «Мужчина с гарантией» и «Новогодний переполох». В 2017 году Нонна вместе с Николаем Басковым вела передачу «Субботний вечер» (Россия-1), сыграла следователя в сериале «Следствие любви» (Пятый канал) и снималась в рекламе. 

Личная жизнь Нонны Гришаевой

Первым мужем Нонны Гришаевой стал актер и музыкант Антон Деров. Их знакомство состоялось в студенческие годы, после чего пара заключила брак, который продлился семь лет. В 1996 году у супругов появилась дочь, которую назвали Анастасией. Причиной расторжения брака, по словам артистки, стали проблемы Антона Дерова с алкоголем. После развода бывший муж не помогал ей в воспитании дочери. Второй муж — актер Александр Нестеров. Он на 12 лет младше актрисы.

Гришаева, ее муж Нестеров и дети
Гришаева, ее муж Нестеров и дети
Фото:

«Встретив Александра, я поняла, что с этим человеком можно создать семью. Сразу было видно, что из него получится хороший отец. А через год мы вместе оказались в Таиланде и тогда оба поняли, что от любви нам никуда не уйти. Мы расписались в Праге», — вспоминала знаменитость.

В этом браке родился сын Илья. Нонна признавалась ,что после рождения второго ребенка отказывалась от работы, чтобы полностью посвятить себя материнству. 

«Я многое пропустила в воспитании Насти, рано вышла на работу в театр и на съемки. Дочь быстро отказалась от груди. И я очень жалела, что упустила время общения с ней, когда она была маленькой. А с Илюшей я просто блаженствовала, долго кормила его грудью. Я не хотела ничего пропускать, как сын развивается, когда у него появился первый зубик, когда он сказал первое слово, сделал первый шаг», — рассказывала артистка «Комсомольской правде. 

В 2015 году Гришаевой и Нестерова чуть не разрушился. Артистка играла в спектакле с Дмитрием Исаевым, и они часто вместе гастролировали. В одном городе их застали целующимися на романтической прогулке по набережной. В семье артистки разразился скандал, однако Александр простил жену. Он поставив жесткое условие: больше они с Исаевым не пересекаются.

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Нонна Гришаева — популярная комедийная актриса и телеведущая. Широкая известность пришла к ней после фильмов «День выборов» и «День радио», телешоу «Большая разница» и сериала «Папины дочки». 21 июля актрисе исполняется 54 года. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU. Детство и юность Нонны Гришаевой Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе в в необычной советской семье. Гришаева имеет дворянские корни. Она продолжательница дворянского рода Казанских. Нонна училась в балетной и музыкальной школах в Одессе. Впервые она появилась на съемочной площадке в возрасте пяти лет, исполнив эпизодическую роль в фильме Анатолия Васильева «Фотографии на стене». Через пять лет школьница дебютировала в своей первой главной роли на сцене Одесского театра оперетты. В 1994 году она окончила Театральное училище имени Щукина. «Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку все сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — вспоминала Гришаева. Уже на первом курсе ее пригласили в труппу сразу три столичных театра, из которых она выбрала театр им. Е. Вахтангова. На этой сцене Нонна выступала до 2009 года. Карьера Гришаевой На старших курсах училища Нонна впервые снялась в кино, появившись в эпизоде легендарной приключенческой комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» с Дмитрием Харатьяном в главной роли. В фильме Аллы Суриковой «Московские каникулы» (1995 она сыграла влюбленную лаборантку, и историческом сериале «Графиня де Монсоро» (1997) роль служанки Гертруды. Нонна Гришаева могла сыграть главную роль в сериале «Моя прекрасная няня», однако предпочла отказаться от участия в проекте, отдав приоритет работе в театре. Тем не менее, актриса все же появилась в этом сериале, сыграв сестру Вики, роль которой исполнила Анастасия Заворотнюк. «Мне ни капли не жаль, что я отказалась. Я режиссёру тогда сразу сказала, что на главную не пойду, а небольшую роль сыграю. Вот так и появилась родная сестра няни Вики», — заявила Нонна. Знакомство Гришаевой с основателями театра «Квартет И» — Ростиславом Хаитом, Леонидом Барацем, Камилем Лариным и Александром Демидовым — стало важным этапом в ее творческой биографии. В 2003 году на сцене этого театра она приняла участие в постановке «День радио», которая в 2008 году была экранизирована и стала первым фильмом, снятым по мотивам спектакля коллектива. Вскоре актрису утвердили на роль в популярном сериале «Папины дочки». Также она стала постоянной участницей юмористической программы «Большая разница» на Первом канале. В 2009–2010 годах, находясь на пике популярности, Нонна опубликовала книгу «Советы дочкам», общим тражем 25 тысяч экземпляров. Кроме того, совместно с певцом Марком Тишманом она одержала победу в третьем сезоне музыкального проекта Первого канала «Две звезды». Признание актрисе принесла комедия «О чем говорят мужчины» от творческого объединения «Квартет И», где Нонна исполнила эпизодическую роль терпеливой и понимающей воображаемой супруги героя по имени Ростислав. В 2011-2012 годах Гришаева вела свое собственное комедийное шоу «Нонна, давай!» на Первом канале, выпустила дебютный сольный альбом и стала ведущей очередного сезона «Две звезды» вместе с Дмитрием Нагиевым. Также актриса сыграла в фильме «Коммунальный детектив», комедиях «Мужчина с гарантией» и «Новогодний переполох». В 2017 году Нонна вместе с Николаем Басковым вела передачу «Субботний вечер» (Россия-1), сыграла следователя в сериале «Следствие любви» (Пятый канал) и снималась в рекламе.  Личная жизнь Нонны Гришаевой Первым мужем Нонны Гришаевой стал актер и музыкант Антон Деров. Их знакомство состоялось в студенческие годы, после чего пара заключила брак, который продлился семь лет. В 1996 году у супругов появилась дочь, которую назвали Анастасией. Причиной расторжения брака, по словам артистки, стали проблемы Антона Дерова с алкоголем. После развода бывший муж не помогал ей в воспитании дочери. Второй муж — актер Александр Нестеров. Он на 12 лет младше актрисы. «Встретив Александра, я поняла, что с этим человеком можно создать семью. Сразу было видно, что из него получится хороший отец. А через год мы вместе оказались в Таиланде и тогда оба поняли, что от любви нам никуда не уйти. Мы расписались в Праге», — вспоминала знаменитость. В этом браке родился сын Илья. Нонна признавалась ,что после рождения второго ребенка отказывалась от работы, чтобы полностью посвятить себя материнству.  «Я многое пропустила в воспитании Насти, рано вышла на работу в театр и на съемки. Дочь быстро отказалась от груди. И я очень жалела, что упустила время общения с ней, когда она была маленькой. А с Илюшей я просто блаженствовала, долго кормила его грудью. Я не хотела ничего пропускать, как сын развивается, когда у него появился первый зубик, когда он сказал первое слово, сделал первый шаг», — рассказывала артистка «Комсомольской правде.  В 2015 году Гришаевой и Нестерова чуть не разрушился. Артистка играла в спектакле с Дмитрием Исаевым, и они часто вместе гастролировали. В одном городе их застали целующимися на романтической прогулке по набережной. В семье артистки разразился скандал, однако Александр простил жену. Он поставив жесткое условие: больше они с Исаевым не пересекаются.
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