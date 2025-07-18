18 июля 2025

«Он сделал намного больше»: Баста предложил назвать улицу в честь Вити АК

Баста предложил назвать улицу в честь Вити АК в Березовском
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Басты, Витя АК-47 сделал многое для узнаваемости Урала
По мнению Басты, Витя АК-47 сделал многое для узнаваемости Урала Фото:

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) считает, что Витя АК (Виталий Гостюхин) сделал намного больше, чем официальные лица, для продвижения Урала, и предложил назвать улицу в Березовском (Свердловская область) в честь рэпера. Об этом музыкант рассказал в беседе с журналистами перед концертом на «Екатеринбург-Арене».

«Я к нему отношусь с большой любовью. В честь него в Березовском надо улицу назвать, потому что это человек, который улыбнул всю страну. Так влюбить в себя Урал помог этот маленький позитивный человек. Он сам сделал намного больше, чем делают дяди с умными лицами в пиджаках. Рассказывают о позитивном образе города. Просто улыбкой, добром, открытостью. Я его просто обожаю», — сказал рэпер.

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Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) считает, что Витя АК (Виталий Гостюхин) сделал намного больше, чем официальные лица, для продвижения Урала, и предложил назвать улицу в Березовском (Свердловская область) в честь рэпера. Об этом музыкант рассказал в беседе с журналистами перед концертом на «Екатеринбург-Арене». «Я к нему отношусь с большой любовью. В честь него в Березовском надо улицу назвать, потому что это человек, который улыбнул всю страну. Так влюбить в себя Урал помог этот маленький позитивный человек. Он сам сделал намного больше, чем делают дяди с умными лицами в пиджаках. Рассказывают о позитивном образе города. Просто улыбкой, добром, открытостью. Я его просто обожаю», — сказал рэпер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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