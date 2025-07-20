Власти ответили на главный вопрос о судьбе VPN в России

Депутат Боярский заявил, что не стоит ждать полного запрета на работу VPN
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти не собираются блокировать VPN в России из-за нового законопроекта
Власти не собираются блокировать VPN в России из-за нового законопроекта Фото:

Тотальный запрет на использование VPN-сервисов в России не планируется. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. 

«VPN никто запрещать не собирается, потому что, я повторюсь, есть полезный VPN. Это медаль с двумя сторонами, как и многие вещи в нашей жизни», — заявил Боярский. Его слова приводит «Дума ТВ». Он отметил, что многие граждане используют VPN для доступа к обновлениям программного обеспечения, драйверам и образовательным ресурсам, а не для противоправных целей.

Парламентарий напомнил, что Госдума ранее одобрила во втором чтении законопроект о крупных штрафах за  рекламу VPN-сервисов. По его словам, подобная мера уже действует в отношении других товаров, которые разрешены к обороту, но подлежат социальной регуляции. В частности, депутат сравнил регулирование рекламы VPN с ограничениями на рекламу табака и алкоголя: товары доступны для покупки и использования, однако их продвижение ограничено законом. 

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Тотальный запрет на использование VPN-сервисов в России не планируется. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.  «VPN никто запрещать не собирается, потому что, я повторюсь, есть полезный VPN. Это медаль с двумя сторонами, как и многие вещи в нашей жизни», — заявил Боярский. Его слова приводит «Дума ТВ». Он отметил, что многие граждане используют VPN для доступа к обновлениям программного обеспечения, драйверам и образовательным ресурсам, а не для противоправных целей. Парламентарий напомнил, что Госдума ранее одобрила во втором чтении законопроект о крупных штрафах за  рекламу VPN-сервисов. По его словам, подобная мера уже действует в отношении других товаров, которые разрешены к обороту, но подлежат социальной регуляции. В частности, депутат сравнил регулирование рекламы VPN с ограничениями на рекламу табака и алкоголя: товары доступны для покупки и использования, однако их продвижение ограничено законом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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