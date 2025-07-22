В центре Екатеринбурга случилось ДТП с пятью иномарками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал Фото:

В Екатеринбурге на улице Малышева вечером 22 июля столкнулись пять автомобилей, из которых кабриолет MG, BMW третьей серии, Haval, а также две Kia — Soul и Rio. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Массовая авария перекрыла улицу Малышева. На место приехали скорая помощь и сотрудники полиции», — сказал собеседник. Судя по фото, больше всего пострадали MG и BMW.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что в аварии никто не пострадал. Правоохранители начали проверку.

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В Екатеринбурге на улице Малышева вечером 22 июля столкнулись пять автомобилей, из которых кабриолет MG, BMW третьей серии, Haval, а также две Kia — Soul и Rio. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Массовая авария перекрыла улицу Малышева. На место приехали скорая помощь и сотрудники полиции», — сказал собеседник. Судя по фото, больше всего пострадали MG и BMW. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что в аварии никто не пострадал. Правоохранители начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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