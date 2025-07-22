В аварии никто не пострадал
В Екатеринбурге на улице Малышева вечером 22 июля столкнулись пять автомобилей, из которых кабриолет MG, BMW третьей серии, Haval, а также две Kia — Soul и Rio. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Массовая авария перекрыла улицу Малышева. На место приехали скорая помощь и сотрудники полиции», — сказал собеседник. Судя по фото, больше всего пострадали MG и BMW.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что в аварии никто не пострадал. Правоохранители начали проверку.
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