Иноагенту Дудю может грозить статья о госизмене

Журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом в РФ иноагентом) может грозить обвинение в государственной измене, если сведения, которые он передавал, подпадают под категорию государственной тайны. Об этом сообщила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
«Пока он (Дудь — прим. URA.RU) считается иноагентом, который собирал некую информацию. Но если будет установлено, что эта информация относится к государственной тайне, или же он сознательно оказывал помощь в ущерб безопасности России, то вполне может быть предъявлено обвинение в государственной измене», — передает слова адвоката RT.
Кроме того, Ярмуш добавила, что в случае доказательства госизмены журналисту может быть выдвинуто наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Эта статья считается одной из наиболее суровых в данной категории.
Ранее суд постановил заключить под стражу российского журналиста и блогера Юрия Дудя сроком на два месяца. Также он был объявлен в розыск в рамках дела об уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
*Юрий Дудь признан Минюстом РФ иноагентом
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