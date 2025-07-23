Иноагенту Дудю может грозить статья о госизмене

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Дудю* может грозить обвинение в госизмене
Дудю* может грозить обвинение в госизмене Фото:

Журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом в РФ иноагентом) может грозить обвинение в государственной измене, если сведения, которые он передавал, подпадают под категорию государственной тайны. Об этом сообщила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Пока он (Дудь — прим. URA.RU) считается иноагентом, который собирал некую информацию. Но если будет установлено, что эта информация относится к государственной тайне, или же он сознательно оказывал помощь в ущерб безопасности России, то вполне может быть предъявлено обвинение в государственной измене», — передает слова адвоката RT

Кроме того, Ярмуш добавила, что в случае доказательства госизмены журналисту может быть выдвинуто наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Эта статья считается одной из наиболее суровых в данной категории.

Ранее суд постановил заключить под стражу российского журналиста и блогера Юрия Дудя сроком на два месяца. Также он был объявлен в розыск в рамках дела об уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

*Юрий Дудь признан Минюстом РФ иноагентом

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Журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом в РФ иноагентом) может грозить обвинение в государственной измене, если сведения, которые он передавал, подпадают под категорию государственной тайны. Об этом сообщила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. «Пока он (Дудь — прим. URA.RU) считается иноагентом, который собирал некую информацию. Но если будет установлено, что эта информация относится к государственной тайне, или же он сознательно оказывал помощь в ущерб безопасности России, то вполне может быть предъявлено обвинение в государственной измене», — передает слова адвоката RT.  Кроме того, Ярмуш добавила, что в случае доказательства госизмены журналисту может быть выдвинуто наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Эта статья считается одной из наиболее суровых в данной категории. Ранее суд постановил заключить под стражу российского журналиста и блогера Юрия Дудя сроком на два месяца. Также он был объявлен в розыск в рамках дела об уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. *Юрий Дудь признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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