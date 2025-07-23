Путин узнал новости из народа от ценного источника

В последний день весенней сессии Госдумы 23 июля президент Владимир Путин принял в Кремле спикера Нижней палаты Вячеслава Володина. Встречи главы государства с руководством парламента стали традиционными. И это, объяснили URA.RU эксперты, позволяет Путину узнать, что волнует сегодня жителей страны, с какими проблемами они сталкиваются. И в этом смысле Володин — ценный источник информации.
Встречу с Володиным президент Путин начал с благодарности депутатам за работу в весеннюю сессию. «Эта сессия проходила под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках Года защитника Отечества. Много принято законов — свыше трехсот. Из них на первом месте (по количеству) — законы, касающиеся государственного строительства, а затем — экономическая политика, бюджет, финансы, налоги. Это говорит о том, что Госдума занималась работой на основных направлениях», — отметил Путин.
По его словам, в работе парламентариев остается 1 125 законопроектов. «Это значит, что задел на осеннюю сессию есть. И я уверен, что работа будет продолжаться также интенсивно и с таким же качеством», — сказал президент.
Володин заверил, что депутаты стараются, прежде всего, работать, как единое целое. «Мы стараемся все сделать, чтобы сейчас, во время вызовов, санкций, угроз, парламент был консолидирован и максимально профессионально решал вопросы, которые людей волнуют, достигал целей и задач, поставленных вами. У нас сохраняется высокий уровень консолидации свыше 70 процентов», — отметил спикер.
Основным направлением, по которому принимались законы в весеннюю сессию, стала поддержка участников СВО и членов их семей. За прошедшие полгода принято 15 законов, а всего с начала спецоперации — 139. «Мы создали систему, сформировали правовое поле и исходим из того, что все меняется, и, если есть необходимость, исходя опять-таки из вызовов ситуаций, надо совершенствовать законодательство и принимать те решения, которых требует обстановка и время», — объяснил Володин.
Депутаты, отметил спикер, реагируют на проблемы, с которыми обращаются к ним простые люди. Особые темы — защита жителей страны от мошенников и незаконная миграция. «Если говорить о тех же 90-х, когда только была создана Госдума, разговоров было много о демократии, но при этом конкретного содержания, наполнения полномочиями парламента не было. Но громко говорили о правах и возможностях.
Сейчас [у депутатов] есть все для того, чтобы ответственно работать и отвечать перед избирателями», — сказал спикер Госдумы.
Встречи Путина с Володиным (как, впрочем, и с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко) стали регулярными с 2023 года. До этого они тоже встречались один на один в 2017 и в 2020 годах. Но в 2023-м Путин и Володин общались тет-а-тет дважды, а в 2024-м — два раза вдвоем и один — в компании с Матвиенко. В этом году президент встречается с главой Нижней палаты уже во второй раз.
Перенастройка взаимодействия президента с парламентом началась как раз после 2016 года, когда был избран седьмой созыв Госдумы, которую тогда и возглавил Вячеслав Володин, перейдя с должности первого замглавы АП. А настоящая «склейка» произошла во время пандемии коронавируса, а закрепилась после начала спецоперации. По словам гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, Госдума провела серьезную работу по «донастройке законодательства».
«Президент постоянно сверяет часы с руководителем обеих палат парламента, оценивает, что уже сделано, насколько это эффективно, какие проблемы возникают, что нужно еще донастроить. Володин является точкой сборки, с одной стороны, мнений депутатов, которые выражают мнение своих избирателей, а с другой — различных министерств и ведомств.
В этом плане спикер является очень ценным источником информации, оценок, суждений о тех направлениях донастройки законодательства, которые нужны. А сегодняшняя ситуация требует очень быстрых изменений, действовать нужно очень быстро. Поэтому президент старается использовать все возможные источники информации», — объяснил Еловский.
Такие регулярные контакты президента со спикерами палат парламента руководитель политической экспертной группы Константин Калачев называет данью уважения традициям российской государственности и законотворчества. «Обществу таким образом доносится мысль о том, что институты работают, демократия в стране существует, законодательная ветвь власти пользуется уважением. Ну а Володин может озвучить те или иные темы народной повестки», — полагает Калачев.
Член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), специалист по законотворчеству Павел Склянчук объяснил, что формально эти встречи носят протокольный характер и приурочены к подведению промежуточных итогов парламентских сессий. «Такие встречи, как правило, не заканчиваются какими-то поручениями, а больше носят церемониальный характер, подчеркивающий внимание президента к работе парламентариев. Люди же видят, что депутаты единогласно поддерживают президента в его политике, поддерживают выполнение его поручений», — отметил Склянчук.
По мнению заместителя гендиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, такой тесный формат взаимодействия используется властными администраторами «для демонстрации синхронности и слаженности действия государственной машины, несмотря на все имеющиеся вызовы». «Президент, находясь над тремя ветвями власти, демонстрирует оперативный и стратегический контроль, — объясняет эксперт. — Кроме того, такой формат используется для фокусировки на социальном позитиве — законопроектах, принятых в рамках сессии. Это уже более технический прием, так как обычно под конец сессии парламентарии принимают сложные и резонансные законопроекты, от которых желательно отвлечь общественное внимание».
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