Умер первый солист метал-группы Iron Maiden

Вокалист британской группы Iron Maiden Пол Марио Дэй скончался в возрасте 69 лет

30 июля 2025 в 14:11 Размер текста - 17 +

Музыканту было 69 лет Фото: imago stock&people / imago stock&people / Global Look Press Скончался вокалист первого состава британской группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. Ему было 69 лет. Об этом пишет таблоид The Sun. «Первый вокалист Iron Maiden Пол Марио Дэй, выступавший в составе группы в 1975-1976 годах, умер в возрасте 69 лет», — говорится в материале The Sun. Там отмечается, что в последние годы музыкант боролся с онкологическим заболеванием. Он ушел из жизни 29 июля в собственном доме в Австралии, рядом с ним находились члены семьи. Покинув группу Iron Maiden, вокалист не перестал влиять на развитие британской хэви-метал сцены. В 1980 году он основал коллектив под названием More, который уже в следующем году представил публике свой первый альбом под названием Warhead. Кроме того, Дэй участвовал в таких группах, как Wildfire, Defaced и Crimzon Lake.

