В Березовском (Свердловская область) мужчина на иномарке слишком сильно разогнался, потерял управление и влетел в столб линии опоры электропередач. В результате аварии погибла пассажирка авто. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате автоаварии пассажир автомобиля, 36-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия, до прибытия бригады медиков, мужчина с различными травмами доставлен в больницу для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве. Пока что неизвестно, был ли водитель пьян.
У хозяина иномарки за 22 года стажа нет ни одного штрафа. По факту аварии начали расследование.
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