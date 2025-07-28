Лихач погубил пассажирку, влетев в столб под Екатеринбургом. Фото

В Березовском в результате аварии погибла женщина
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В аварии погибла 36-летняя женщина
В аварии погибла 36-летняя женщина Фото:

В Березовском (Свердловская область) мужчина на иномарке слишком сильно разогнался, потерял управление и влетел в столб линии опоры электропередач. В результате аварии погибла пассажирка авто. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате автоаварии пассажир автомобиля, 36-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия, до прибытия бригады медиков, мужчина с различными травмами доставлен в больницу для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве. Пока что неизвестно, был ли водитель пьян.

У хозяина иномарки за 22 года стажа нет ни одного штрафа. По факту аварии начали расследование.

Фото:

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В Березовском (Свердловская область) мужчина на иномарке слишком сильно разогнался, потерял управление и влетел в столб линии опоры электропередач. В результате аварии погибла пассажирка авто. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате автоаварии пассажир автомобиля, 36-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия, до прибытия бригады медиков, мужчина с различными травмами доставлен в больницу для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве. Пока что неизвестно, был ли водитель пьян. У хозяина иномарки за 22 года стажа нет ни одного штрафа. По факту аварии начали расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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