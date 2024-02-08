В Перми за 55 млн рублей продается санаторий химзавода «ГалоПолимер»

В Кировском районе краевой столицы выставлен на продажу комплекс зданий санатория-профилактория химзавода АО «ГалоПолимер Пермь». Стоимость объекта недвижимости составляет 55 млн рублей.
«Комплекс 1965 года постройки. Трехэтажное здание основного корпуса, двухэтажное здание лечебного корпуса и земельный участок. Разрешенное использование — под санаторий-профилакторий. В 2021 году проведен ремонт систем отопления, выполнены фасадные работы, ремонт отмостка и помещений, а также сделана санитарная обрезка деревьев. Цена — 55 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Санаторий-профилакторий АО «ГалоПолимер Пермь» находится в поселке Крым, на улице Генерала Панфилова, 18А. В 2019 году химзавод впервые выставил здравницу на продажу. Вместе с санаторием также продавался принадлежащий предприятию пионерский лагерь «Костер», расположенный вблизи Нытвы и Очера. От реализации этих активов завод тогда планировал выручить около 32 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермский химзавод «Камтэкс-Химпром» планирует продать за 42 млн рублей свой санаторий-профилакторий «Лесная дача» в Орджоникидзевском районе города. Потенциальным покупателем актива является предприятие «Специализированный застройщик «Петрокоминвест».
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