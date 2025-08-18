Российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в районах Мирнограда и Иванполья Донецкой Народной Республики с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (ФАБ). Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.
«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районе н.п. Мирноград (старое название — Димитров) и Иванполье в ДНР. Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов с применением авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, в Мирнограде уничтожен пункт временной дислокации 15-й отдельной бригады Нацгвардии Украины точным ударом ФАБ-3000 с УМПК. В Иванполье несколькими ФАБ-500 были поражены объекты 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Уничтожение подтверждено средствами объективного контроля.
