Пункты временной дислокации ВСУ уничтожены ударами российских ФАБ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские войска уничтожили личный состав ВСУ в Мирнограде и Иванполье
Российские войска уничтожили личный состав ВСУ в Мирнограде и Иванполье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в районах Мирнограда и Иванполья Донецкой Народной Республики с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (ФАБ). Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районе н.п. Мирноград (старое название — Димитров) и Иванполье в ДНР. Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов с применением авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, в Мирнограде уничтожен пункт временной дислокации 15-й отдельной бригады Нацгвардии Украины точным ударом ФАБ-3000 с УМПК. В Иванполье несколькими ФАБ-500 были поражены объекты 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Уничтожение подтверждено средствами объективного контроля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в районах Мирнограда и Иванполья Донецкой Народной Республики с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и корр