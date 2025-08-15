В Екатеринбурге рэпер Леша Свик выступил на открытии чемпионата России по боксу. Он во время концерта залез на ринг, где вскоре начали драться боксеры, передает корреспондент URA.RU.
«Спасибо всем! Увидимся завтра на Дне города», — подытожил Свик перед уходом со сцены. Аудитория вместе с ним подпевала треку «Малиновый свет».
Турнир примет сотни боксеров из более 60 регионов РФ. Они поборются за призовой фонд 130 миллионов рублей. Победителю в каждой весовой категории заплатят по три миллиона рублей, серебрянным призерам — два миллиона, бронзовым — один миллион рублей. Также, как объявил президент IBA (международной ассоциации бокса) Умар Кремлев, победителям достанутся автомобили. Медалисты будут представлять сборную России на ЧМ по боксу. Открытие посетили замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, замполпреда в УрФО Сергей Рындин и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Соревнования посвящены маршалу Советского союза Георгию Жукову. В честь этого пригласили его правнучку Варвару Ерохину, которая посоветовала помнить не только полководца, но и каждого солдата, положившего жизнь в Великой Отечественной войне.
