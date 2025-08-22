На ЕКАД «Газель» насмерть сбила 26-летнего парня. Фото

На 88-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги днем 22 августа водитель «Газели» снес 26-летнего парня, который внезапно вышел на проезжую часть. Пешеход скончался на месте до прибытия медиков, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«За рулем «Газели» находился 64-летний мужчина, со стажем управления транспортными средствами 37 лет. По результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования трезв», — пояснили там. Газелист ехал со стороны Челябинского тракта.

Сотрудники полиции организовали расследование на месте происшествия. В каком состоянии был пешеход в момент ДТП, установят в результате судмедэкспертизы.

