На 88-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги днем 22 августа водитель «Газели» снес 26-летнего парня, который внезапно вышел на проезжую часть. Пешеход скончался на месте до прибытия медиков, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«За рулем «Газели» находился 64-летний мужчина, со стажем управления транспортными средствами 37 лет. По результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования трезв», — пояснили там. Газелист ехал со стороны Челябинского тракта.
Сотрудники полиции организовали расследование на месте происшествия. В каком состоянии был пешеход в момент ДТП, установят в результате судмедэкспертизы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!