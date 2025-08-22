Пермь встала в девятибалльных пробках. Скрин

Пробки вечером 22 августа в Перми достигли девяти баллов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественный транспорт отстает от расписания на 20 минут
Общественный транспорт отстает от расписания на 20 минут Фото:

Вечером 22 августа в Перми уровень дорожных заторов достиг отметки в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс Карты.

«На центральных магистралях города фиксируются серьезные пробки. Из-за этого движение общественного транспорта задерживается более чем на двадцать минут», — сообщает telegram-канал департамента транспорта администрации Перми. 

Скорее всего заторы вызваны наложением двух факторов. С одной стороны — это традиционное пятничное явление, с другой стороны Пермь впервые принимает у себя масштабный форум.

На центральных магистралях города фиксируются серьезные пробки
На центральных магистралях города фиксируются серьезные пробки
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 22 августа в Перми уровень дорожных заторов достиг отметки в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс Карты. «На центральных магистралях города фиксируются серьезные пробки. Из-за этого движение общественного транспорта задерживается более чем на двадцать минут», — сообщает telegram-канал департамента транспорта администрации Перми.  Скорее всего заторы вызваны наложением двух факторов. С одной стороны — это традиционное пятничное явление, с другой стороны Пермь впервые принимает у себя масштабный форум.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...