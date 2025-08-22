Общественный транспорт отстает от расписания на 20 минут
Вечером 22 августа в Перми уровень дорожных заторов достиг отметки в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс Карты.
«На центральных магистралях города фиксируются серьезные пробки. Из-за этого движение общественного транспорта задерживается более чем на двадцать минут», — сообщает telegram-канал департамента транспорта администрации Перми.
Скорее всего заторы вызваны наложением двух факторов. С одной стороны — это традиционное пятничное явление, с другой стороны Пермь впервые принимает у себя масштабный форум.
На центральных магистралях города фиксируются серьезные пробки
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!