Пенсионерам хотят выделить единые льготы на поездки по России

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий единые льготы на проезд для пенсионеров в пригородных поездах и на автобусных маршрутах внутри регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст инициативы.
«Пенсионеры по старости как многочисленная социальная группа оказываются в неравных условиях: в одних субъектах Российской Федерации действуют региональные льготы, в других — они отсутствуют либо значительно различаются по объему и порядку предоставления», — говорится в документе. Порядок предоставления льгот будет обсуждаться между региональными властями и перевозчиками, чтобы транспортные компании могли получить компенсацию выпадающих доходов.
Согласно проекту, билет на муниципальных и межмуниципальных маршрутах для пенсионеров будет стоить не более 50% от максимального тарифа, установленного в регионе. Для пригородных поездов внутри одного субъекта предлагается ограничить цену 70% от полной стоимости.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже предлагал ввести единый сертификат на 20 тысяч рублей для оплаты детских лагерей, санаториев и проезда к месту отдыха, а также расширить меры поддержки для семей с детьми. Эти инициативы направлены на повышение социальной защищенности различных групп населения и устранение неравенства в доступе к льготам и компенсациям на федеральном и региональном уровнях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.