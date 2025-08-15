Россия и Иран начнут строить малые модульные АЭС

Россия обсуждает с Ираном постройку модульных АЭС (архивное фото)
Россия обсуждает с Ираном постройку модульных АЭС (архивное фото)

Россия и Иран ведут переговоры о строительстве малых модульных атомных электростанций (АЭС) на иранской территории, и российская сторона рассчитывает в будущем заключить соответствующие соглашения. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Такие переговоры (о строительстве модульных АЭС, — прим. URA.RU) идут. Надеюсь, рано или поздно такие договоренности будут заключены», — заявил Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-1». По его словам, инициатива по расширению сотрудничества в области атомной энергетики поступила от Ирана в начале 2025 года.

Ранее, 11 ноября 2014 года, между Россией и Ираном было заключено соглашение о возведении двух дополнительных энергоблоков на территории Бушерской атомной электростанции в Исламской Республике Иран. Совокупная мощность новых энергоблоков превысит 2000 мегаватт. Там трудятся в том числе российские специалисты.

