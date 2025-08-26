В Екатеринбурге изменят четыре автобусных маршрута. Карта

Движение ограничат на несколько часов
Движение ограничат на несколько часов Фото:

В Екатеринбурге 31 августа изменят автобусные маршруты №56, 65, 66, 44 из-за перекрытия улиц в Новокольцовском микрорайоне ради проведения забега в рамках массового мероприятия «ЗОбег». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Схему движения транспорта изменят с 07:00 до 13:00 следующим образом:

  • №56 «7 Ключей (Тагильский подход) – Новокольцовский микрорайон» будет сокращен до остановки Птицефабрика;
  • №65 «Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово» будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский;
  • №66 «Метро Ботаническая – аэропорт Кольцово – станция Кольцово» в направлении от остановки «станция Кольцово» будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский;
  • №44 будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт. Из схемы движения исключаются остановки микрорайона Новокольцовский, а также «13-й км», «14-й км», «15-й км» и «Октябрьская», вводятся остановки «Сад Авиатор-5», «Сады» и «Сад Рябинушка».

Помимо автобусов, по улицам, где устроят марафон, запретят движение и стоянку для остального транспорта. Со списком этих участков можно ознакомиться — в отдельном материале URA.RU.

Фото:

