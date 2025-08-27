Петербургские генералы-взяточники лишились званий

Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о взяточничестве в рядах петербургской полиции. В результате судебного разбирательства трое высокопоставленных сотрудников МВД — Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов — были лишены своих генеральских званий и государственных наград.
«Лишить Умнова звания генерал-лейтенант полиции», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иван Абакумов и Алексей Семенов лишены званий генерал-майора полиции. Кроме того, суд постановил аннулировать все государственные награды.
Сергей Умнов осужден на 12 лет, Иван Абакумов — на 11,5 лет, а Алексей Семенов — на 10,5 лет. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Общая сумма взяток, полученных обвиняемыми, составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей. Все трое генералов свою вину не признали.
