Петербургские генералы-взяточники лишились званий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общая сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей
Общая сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей Фото:

Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о взяточничестве в рядах петербургской полиции. В результате судебного разбирательства трое высокопоставленных сотрудников МВД — Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов — были лишены своих генеральских званий и государственных наград.

«Лишить Умнова звания генерал-лейтенант полиции», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иван Абакумов и Алексей Семенов лишены званий генерал-майора полиции. Кроме того, суд постановил аннулировать все государственные награды.

Сергей Умнов осужден на 12 лет, Иван Абакумов — на 11,5 лет, а Алексей Семенов — на 10,5 лет. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Общая сумма взяток, полученных обвиняемыми, составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей. Все трое генералов свою вину не признали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о взяточничестве в рядах петербургской полиции. В результате судебного разбирательства трое высокопоставленных сотрудников МВД — Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов — были лишены своих генеральских званий и государственных наград. «Лишить Умнова звания генерал-лейтенант полиции», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иван Абакумов и Алексей Семенов лишены званий генерал-майора полиции. Кроме того, суд постановил аннулировать все государственные награды. Сергей Умнов осужден на 12 лет, Иван Абакумов — на 11,5 лет, а Алексей Семенов — на 10,5 лет. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Общая сумма взяток, полученных обвиняемыми, составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей. Все трое генералов свою вину не признали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...