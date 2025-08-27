Три генерала МВД пересели с Land Cruiser на строгий режим

Трое генералов МВД из Санкт-Петербурга Иван Абакумов, Сергей Умнов и Алексей Семенов приговорены к длительным срокам заключения за получение взяток. Такой вердикт вынес Хамовнический суд Москвы.
«Признать Умнова виновным <…> назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 35 миллионов рублей», — сообщил судья. Его слова приводит РИА Новости (РИАН). Кроме того, Абакумов приговорен к 11,5 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 25 миллионов рублей, Семенов — к 10,5 годам заключения и штрафу в 10 миллионов рублей. Все осужденные за взятки будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сторона обвинения ходатайствовала о назначении наказания в виде 12 лет лишения свободы для Умнова, 11,5 лет — для Абакумова и 11 лет — для Семенова. Помимо этого прокурор настаивала на взыскании с осужденных штрафов в размере от 7 до 35 миллионов рублей, а также на лишении их государственных наград и специальных званий. Как следует из обвинительного заключения, озвученного в ходе судебного заседания, общая сумма полученных взяток достигла примерно 64 миллионов 650 тысяч рублей. Все фигуранты дела вину в суде отрицали.
Помощник министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант Умнов, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Семенов, а также бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор в отставке Абакумов были задержаны и взяты под стражу в 2022 году. Тогда им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий). Однако во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).
