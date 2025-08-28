В Верхней Салде (Свердловская область) вечером 28 августа водитель кроссовера SsangYong переехал девятилетнего мальчика, перебегающего дорогу к матери. Ребенок скончался на месте аварии, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«66-летний мужчина, управляя SsangYong, совершил наезд на девятилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства», — пояснили там. Ребенок возвращался с прогулки домой, где на другой стороне дороги его ждала мать.
Экспресс-тест показал, что автомобилист был трезв. Сотрудники ГАИ и следователи организовали проверку.
