Под Нижним Тагилом иномарка насмерть снесла ребенка на глазах у матери. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчик скончался на месте происшествия
Мальчик скончался на месте происшествия Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) вечером 28 августа водитель кроссовера SsangYong переехал девятилетнего мальчика, перебегающего дорогу к матери. Ребенок скончался на месте аварии, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«66-летний мужчина, управляя SsangYong, совершил наезд на девятилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства», — пояснили там. Ребенок возвращался с прогулки домой, где на другой стороне дороги его ждала мать.

Экспресс-тест показал, что автомобилист был трезв. Сотрудники ГАИ и следователи организовали проверку.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Салде (Свердловская область) вечером 28 августа водитель кроссовера SsangYong переехал девятилетнего мальчика, перебегающего дорогу к матери. Ребенок скончался на месте аварии, рассказали в Госавтоинспекции региона. «66-летний мужчина, управляя SsangYong, совершил наезд на девятилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства», — пояснили там. Ребенок возвращался с прогулки домой, где на другой стороне дороги его ждала мать. Экспресс-тест показал, что автомобилист был трезв. Сотрудники ГАИ и следователи организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...