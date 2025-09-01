Тело обнаружили 30 августа
В Полевском (Свердловская область) 46-летнего Алексея Свиридова, загадочно пропавшего 16 августа, обнаружили мертвым. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсетях.
Тело Свиридова нашли 30 августа, остальные подробности не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.
