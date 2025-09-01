Пропавшего мужчину под Екатеринбургом нашли мертвым. Фото

Мужчину, пропавшего в Полевском, обнаружили мертвым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело обнаружили 30 августа
Тело обнаружили 30 августа Фото:

В Полевском (Свердловская область) 46-летнего Алексея Свиридова, загадочно пропавшего 16 августа, обнаружили мертвым. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсетях.

Тело Свиридова нашли 30 августа, остальные подробности не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Полевском (Свердловская область) 46-летнего Алексея Свиридова, загадочно пропавшего 16 августа, обнаружили мертвым. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсетях. Тело Свиридова нашли 30 августа, остальные подробности не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...