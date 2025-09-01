Заморозки надвигаются на Свердловскую область

Минусовая температура ожидается ночью
В Свердловской области в ночь на 2 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра.
«Ночью 2 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2 градусов», — пояснили там. Днем ожидается 15-20 градусов тепла.
Что касается Екатеринбурга, то ночью столбики термометров упадут до 8 градусов. Дневная температура составит 19 градусов.
