Заморозки надвигаются на Свердловскую область

Минусовая температура ожидается ночью
В Свердловской области в ночь на 2 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра.

«Ночью 2 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2 градусов», — пояснили там. Днем ожидается 15-20 градусов тепла.

Что касается Екатеринбурга, то ночью столбики термометров упадут до 8 градусов. Дневная температура составит 19 градусов.

