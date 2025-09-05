Днепр окутал сильный дым

В Днепре раздались взрывы
Дым виден из разных районов Днепра (архивное фото)
Дым виден из разных районов Днепра (архивное фото) Фото:

Взрывы прозвучали в Днепре, дым видно из разных районов города. Об этом пишет РБК Украина.

«Вероятно, горят склады на территории одного из заводов», — пишет газета. До пожара в городе слышались взрывы. Информации о масштабах разрушений и пострадавших нет. 

Взрывы в Днепропетровской области также происходили ночью. В регионе объявляли воздушную тревогу. 

