Магнитная буря ударит 7 сентября: что происходит на Солнце и точное время пика

Лаборатория солнечной астрономии: магнитная буря уровня G1 ударит 7 сентября
В начале сентября Солнце вновь показывает активность
В начале сентября Солнце вновь показывает активность

Магнитная буря уровня G1 ударит по Земле 7 августа. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пик активности придется на дневные часы. Сколько он продлится, как пережить этот день метеозависимым, прогноз магнитных бурь до конца месяца — в материале URA.RU.

Солнечная активность в начале сентября 2025

Начало месяца порадовало снижением солнечной активности. Мощная десятидневная буря, бушевавшая с 23 августа, наконец закончилась. По данным ученых, запасы энергии для новых крупных вспышек на Солнце практически исчерпаны.

Самыми яркими событиями того периода стали:

  • Две сильные вспышки уровня M4.5 (25 и 26 августа).
  • Вспышка M2.7 30 августа, после которой к Земле прилетел выброс плазмы. Именно он вызвал невероятные полярные сияния над Россией в ночь на 2 сентября — самые сильные за последние месяцы.

Однако в первых числах месяца Солнце вновь преподнесло сюрприз. После краткого затишья звезда вновь проявляет активность, сейчас наша планета находится под воздействием новой серии выбросов. Новые геомагнитные бури ожидаются уже 6 и 7 сентября. Так что прогнозы о полном затишье не оправдались.

Прогноз магнитной бури на 7 сентября 2025 года

7 сентября ждет непростой день в плане геомагнитной обстановки. Ожидается полноценная магнитная буря, которая продлится несколько часов. Вот как это будет по часам (время московское):

  • Утро (с 00:00 до 10:00): Начало возмущений. Уровень активности будет расти, достигнув к 10 утра 4 баллов из 9. Это так называемая «возбужденная магнитосфера» (оранжевый уровень).
  • День (с 10:00 до 14:00): Пик бури. Ожидается магнитная буря уровня G1 (5 баллов, красный уровень). Это слабая буря. Для большинства людей она пройдет незаметно. Но метеочувствительные люди могут ощутить: головную боль, скачки давления, усталость, бессонницу.
  • Вечер (после 14:00): Буря начнет стихать. К 18:00 активность упадет до 3 баллов (зеленый, но все еще повышенный фон) и останется такой до конца суток.

Объяснение показателей:

  • Индекс Ap = 12. Это низкий показатель, который говорит о слабых возмущениях (в периоды сильных бурь значение может превышать 100).
  • Показатель F10.7 = 160. Отражает уровень солнечного радиоизлучения. Норма — около 70-80, значение 160 указывает на высокую солнечную активность.

Атмосферное давление 7 сентября 2025

По данным на утро:

  • Москва — 756 мм рт. ст.
  • Санкт-Петербург — 769 мм рт. ст.

Для Санкт-Петербурга давление в пределах нормы, и особого влияния на здоровье не ожидается. В Москве давление чуть выше обычного, но не критично. В сочетании с магнитной бурей это может усилить у метеозависимых людей легкую усталость или головную боль.

Прогноз магнитных бурь до конца месяца

  • 8 сентября: Активность начнет снижаться до уровня 4 баллов (возбужденная магнитосфера, оранжевый уровень).
  • 9-13 сентября: Относительно спокойный период. Прогнозируется 3 балла (зеленый уровень), что хоть и выше фоновых значений, но считается стабильным.
  • 14 сентября: Повторное усиление активности до 4 баллов (возбужденная магнитосфера).
  • 15 сентября: Ожидается очередная магнитная буря силой 5 баллов.
  • 16 сентября: Снижение интенсивности до уровня 4 баллов.
  • 17-30 сентября: Прогнозируется стабильный фон в 3 балла. Однако сохраняется вероятность внезапных усилений до уровня возбужденной магнитосферы или слабых магнитных бурь.

Но солнечная активность крайне непредсказуема. Точные прогнозы возможны только на 2-3 дня вперед. Поэтому эти данные более чем предварительные.

Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

Как легко пережить магнитную бурю: простые советы

Магнитные бури влияют на многих, но это можно смягчить. Вот простые правила на период активности.

  1. Пейте больше воды. Простая вода помогает организму справиться с нагрузкой и поддерживает давление в норме. Избегайте кофе и алкоголя — они усиливают нагрузку на сосуды.
  2. Откажитесь от тяжелой еды. Жирное, острое и сладкое создают лишнюю нагрузку. Выбирайте легкие супы, каши, овощи и фрукты.
  3. Больше отдыхайте. Перенесите тренировки, ремонт и сложные дела на другие дни. Прогуляйтесь в парке, но избегайте прямого солнца.
  4. Следите за давлением. Если вы метеочувствительны, имейте под рукой тонометр и привычные лекарства. При сильном недомогании обратитесь к врачу.
  5. Ложитесь спать вовремя. Полноценный сон — лучшее лекарство. Проветрите комнату перед сном и избегайте гаджетов за час до отдыха.

