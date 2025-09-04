Как выбрать губернатора Свердловской области, не выходя из дома

В Свердловской области на досрочных выборах губернатора 12-14 сентября можно будет проголосовать онлайн через «Госуслуги». URA.RU решило напомнить, как это сделать.
Для начала нужно подать заявление на «Госуслугах» в разделе «Мои выборы» до 8 сентября 23:59. После этого фамилия избирателя будет исключена из списков голосования по месту жительства. Участие в выборах через ДЭГ будет проходить на vybory.gov.ru с 08:00 часов 12 сентября до 20:00 часов 14 сентября.
Свердловчанам необходимо иметь при себе рабочий смартфон, номер которого указан на портале (придет код после авторизации на «Госуслугах»), либо планшет, ноутбук, компьютер со стабильным доступом в интернет.
Избиркомы по всей стране проводили тренировку перед голосованием с 3 по 4 сентября. Она проходила на сайте vybory.gov.ru. В ней приняли участие более 177 тысяч свердловчан. Было выдано больше 22 тысяч бюллетеней, из них приняли более 21,7 тысячи. Остальные забраковали.
На прошлых выборах главы региона 2022 года систему дистанционного голосования не использовали. Впервые ее использовали во время выборов президента России в 2024-м. Тогда более 290 тысяч свердловчан проголосовали через ДЭГ.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября, этап досрочного голосования стартует 5 сентября. Члены облизбиркома отправятся в отдаленные территории Свердловской области. В частности, посетят Ивдель и поселок Красный Яр (Новолялинское муниципальное образование).
Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Досрочный этап стартует 5 сентября. Все новости по теме выборов — в сюжете агентства.
