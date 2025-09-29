В Челябинской области запущено отопление в 41 из 43 муниципалитетов

Отопление дали в 95% муниуипалитетов региона (архивное фото)
Отопление дали в 95% муниуипалитетов региона (архивное фото)

В Челябинской области 41 из 43 муниципалитетов официально начали отопительный сезон. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. В оставшихся двух районах отопление дадут в ближайшие дни.

«Актуальная для всех цифра дня: в 41 муниципальном образовании Челябинской области начался отопительный сезон. Это означает, что почти по всей территории Челябинской области уже идет подключение к теплу социальных объектов: больниц, школ, детских садов», — отметил Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что отопление включено в большинстве муниципальных районов области. Уже в ближайшее время тепло дойдет до жителей каждого дома.

«На сегодняшний день уже запустили в работу свыше 2350 объектов социальной сферы обеспечены теплом. В ближайшие дни к теплоснабжению подключатся оставшиеся два муниципалитета: Верхнеуральский и Еткульский округа», — добавил губернатор.

Текслер уточнил, что в текущем году была проведена масштабная подготовка к началу отопительного сезона. Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также профильные специалисты предпринимают все необходимые меры для своевременного и бесперебойного запуска отопительного периода.

Тем временем в регионе уже становится холодно: по прогнозам синоптиков, ночные температуры в предстоящие ночи могут опуститься до 12 градусов мороза. Накануне в горно-заводской зоне прошел снегопад. В районе Златоуста, на перевале Уреньга, трассу М-5 «Урал» накрыли первые осадки. В течение дня зима дошла и до Челябинска. Дорожные службы уже приступили к работе, направив на автодороги снегоуборочную технику.

