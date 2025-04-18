18 апреля 2025

Аналитики раскрыли, сколько в Перми зарабатывает инженер-наладчик оборудования

Работодатели в Перми готовы платить инженеру-наладчику до 160 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми инженер-наладчик претендует на зарплату до 160 тысяч рублей
В Перми инженер-наладчик претендует на зарплату до 160 тысяч рублей Фото:

В Перми инженер-наладчик оборудования в сфере производства товаров народного потребления претендует на зарплату до 160 тысяч рублей в месяц. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.

«Сервис апреле 2025 года изучил предложения работодателей на позицию „Инженер-наладчик оборудования“ в сфере производства ТНП. В Перми на самую высокую зарплату, от 85 до 160 тысяч рублей, может рассчитывать специалист со стажем работы инженером-наладчиком промышленного оборудования от трех лет и знанием английского языка», — сказано в исследовании.

Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 47 лет. Среди обязанностей — обеспечение надежной работы электротехнического оборудования, участие в проверках и испытаниях оборудования, а также ведение отчетной документации.

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В Перми инженер-наладчик оборудования в сфере производства товаров народного потребления претендует на зарплату до 160 тысяч рублей в месяц. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob. «Сервис апреле 2025 года изучил предложения работодателей на позицию „Инженер-наладчик оборудования“ в сфере производства ТНП. В Перми на самую высокую зарплату, от 85 до 160 тысяч рублей, может рассчитывать специалист со стажем работы инженером-наладчиком промышленного оборудования от трех лет и знанием английского языка», — сказано в исследовании. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 47 лет. Среди обязанностей — обеспечение надежной работы электротехнического оборудования, участие в проверках и испытаниях оборудования, а также ведение отчетной документации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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