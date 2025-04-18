Аналитики раскрыли, сколько в Перми зарабатывает инженер-наладчик оборудования

В Перми инженер-наладчик оборудования в сфере производства товаров народного потребления претендует на зарплату до 160 тысяч рублей в месяц. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.
«Сервис апреле 2025 года изучил предложения работодателей на позицию „Инженер-наладчик оборудования“ в сфере производства ТНП. В Перми на самую высокую зарплату, от 85 до 160 тысяч рублей, может рассчитывать специалист со стажем работы инженером-наладчиком промышленного оборудования от трех лет и знанием английского языка», — сказано в исследовании.
Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 47 лет. Среди обязанностей — обеспечение надежной работы электротехнического оборудования, участие в проверках и испытаниях оборудования, а также ведение отчетной документации.
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