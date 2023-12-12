В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть Сад святой Екатерины. Фото

В Екатеринбурге Сад святой Екатерины появится к 2025 году

13 декабря 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Сад будет готов через два года Фото: предоставлено Екатерининским обществом Авторы проекта Сада святой Екатерины показали финальные рендеры. В Екатеринбурге благоустройство в квартале улиц Горького, Куйбышева и Гоголя планируют завершить к 2025 году, передает с презентации из «Фонда» корреспондент URA.RU. Предполагается, что сад появится вокруг памятника архитектуры «Усадьба Рязановых» и будет базироваться на трех принципах — духовность (поиск ориентиров в жизни), реверберация (поиск тихого уголка в центре города) и студенчество (поиск единомышленников). Площадка будет разделена на несколько зон — супертихая, полутихая и громкая, где (в зависимости от характеристик) будут располагаться площадка для мероприятий, зона трапезной, духовная, студенческая и нейтральная части. Как поясняют архитекторы из бюро «Плотинка», сад будет доступен для всех вне зависимости от веры человека. Строительство спонсируют меценаты, а завершат его к 2025 году. О том, что рядом с библиотекой духовной семинарии появится Сад святой Екатерины. Перед тем, как представить финальные рендеры, архитекторы обсуждали концепцию с горожанами.

Авторы проекта Сада святой Екатерины показали финальные рендеры. В Екатеринбурге благоустройство в квартале улиц Горького, Куйбышева и Гоголя планируют завершить к 2025 году, передает с презентации из «Фонда» корреспондент URA.RU. Предполагается, что сад появится вокруг памятника архитектуры «Усадьба Рязановых» и будет базироваться на трех принципах — духовность (поиск ориентиров в жизни), реверберация (поиск тихого уголка в центре города) и студенчество (поиск единомышленников). Площадка будет разделена на несколько зон — супертихая, полутихая и громкая, где (в зависимости от характеристик) будут располагаться площадка для мероприятий, зона трапезной, духовная, студенческая и нейтральная части. Как поясняют архитекторы из бюро «Плотинка», сад будет доступен для всех вне зависимости от веры человека. Строительство спонсируют меценаты, а завершат его к 2025 году. О том, что рядом с библиотекой духовной семинарии появится Сад святой Екатерины. Перед тем, как представить финальные рендеры, архитекторы обсуждали концепцию с горожанами.