12 декабря 2023

В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть Сад святой Екатерины. Фото

В Екатеринбурге Сад святой Екатерины появится к 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Сад будет готов через два года
Сад будет готов через два года Фото:

Авторы проекта Сада святой Екатерины показали финальные рендеры. В Екатеринбурге благоустройство в квартале улиц Горького, Куйбышева и Гоголя планируют завершить к 2025 году, передает с презентации из «Фонда» корреспондент URA.RU.

Предполагается, что сад появится вокруг памятника архитектуры «Усадьба Рязановых» и будет базироваться на трех принципах — духовность (поиск ориентиров в жизни), реверберация (поиск тихого уголка в центре города) и студенчество (поиск единомышленников). Площадка будет разделена на несколько зон — супертихая, полутихая и громкая, где (в зависимости от характеристик) будут располагаться площадка для мероприятий, зона трапезной, духовная, студенческая и нейтральная части.

Как поясняют архитекторы из бюро «Плотинка», сад будет доступен для всех вне зависимости от веры человека. Строительство спонсируют меценаты, а завершат его к 2025 году.

О том, что рядом с библиотекой духовной семинарии появится Сад святой Екатерины. Перед тем, как представить финальные рендеры, архитекторы обсуждали концепцию с горожанами.

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Авторы проекта Сада святой Екатерины показали финальные рендеры. В Екатеринбурге благоустройство в квартале улиц Горького, Куйбышева и Гоголя планируют завершить к 2025 году, передает с презентации из «Фонда» корреспондент URA.RU. Предполагается, что сад появится вокруг памятника архитектуры «Усадьба Рязановых» и будет базироваться на трех принципах — духовность (поиск ориентиров в жизни), реверберация (поиск тихого уголка в центре города) и студенчество (поиск единомышленников). Площадка будет разделена на несколько зон — супертихая, полутихая и громкая, где (в зависимости от характеристик) будут располагаться площадка для мероприятий, зона трапезной, духовная, студенческая и нейтральная части. Как поясняют архитекторы из бюро «Плотинка», сад будет доступен для всех вне зависимости от веры человека. Строительство спонсируют меценаты, а завершат его к 2025 году. О том, что рядом с библиотекой духовной семинарии появится Сад святой Екатерины. Перед тем, как представить финальные рендеры, архитекторы обсуждали концепцию с горожанами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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