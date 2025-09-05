Европейская страна отказалась помогать Украине с войсками

Хорватия не планирует направлять свои войска на территорию Украины. Об этом заявил хорватский министр обороны Иван Анушич.
«Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять хорватскую армию на Украину», — сказал Анушич в интервью газете Vecernji list. Решение останется неизменным даже в случае прекращения огня и достижения перемирия между Россией и Украиной. Ранее аналогичные заявления сделали Польша, Италия и Румыния.
Вопрос о возможном размещении иностранных войск на территории Украины вновь стал актуальным после встречи «коалиции желающих» в Париже, которая прошла 4 сентября. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, 26 государств подтвердили свою готовность участвовать в формировании военного контингента для Украины после установления перемирия или мира в стране. Однако конкретный список стран и численность предполагаемых сил Макрон раскрывать не стал, ссылаясь на необходимость «не раскрывать карты» для России.
РФ неоднократно заявляла о негативном отношении к планам размещения иностранных военных контингентов на Украине. Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября напомнил, что любые силы НАТО, появившиеся на украинской территории, будут рассматриваться как законные военные цели для российской армии. Путин также выразил мнение, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимость в присутствии западных войск на Украине отпадет.
