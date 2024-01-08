Протеже Петермана Гришин готовится сложить мандат в гордуме Нижневартовска

Глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман вскоре лишится единственного представителя в думе своего родного города Нижневартовска. Подконтрольный ему депутат Дмитрий Гришин переехал из города в мае 2023 года, а теперь готовится сдать мандат. Об этом URA.RU рассказал источник в политбомонде города.

«Гришин подписал заявление о сложении полномочий. Официально об этом планируется объявить на первом заседании весенней сессии. Гришин переехал из города в мае», — сообщает инсайдер.

По словам информатора, депутат мог отказаться от мандата еще полгода назад, когда он уехал из города, но его попросили сохранить кресло, чтобы избежать довыборов. По регламенту от них можно отказаться только если созыв думы действует более половины срока. «Городской внутрипол, с трудом переживший пиар-кампанию другого протеже Петермана, Сергея Целищева, к этому не был готов. Поэтому думе пришлось договариваться с Гришиным, чтобы разойтись полюбовно. В итоге он согласился на более позднее сложение полномочий, а Нижневартовск избежал очередного предвыборного скандала», — отмечает собеседник агентства.

Связаться с Гришиным на момент публикации материала не удалось. Телефон оказался недоступен. Источник, близкий к корпорации «Славтэк», из состава учредителей которой депутат вышел, согласно данным из открытых источников, в мае 2023 года, уточнил, что Гришин переехал из-за семейных обстоятельств. В аппарат думы Нижневартовска направлен запрос, ответ ожидается.

Гришин приобрел известность за пределами города осенью 2022 года, когда на заседании думы выступил с заявлением о секс-скандале с пятиклассниками в школе Нижневартовска. После этого в отставку ушли вице-мэр по соцполитике Ирина Воликовская.

Ранее URA.RU писало, что Петерману не удалось расширить пул депутатов в гордуме. Подконтрольный ему кандидат Целищев проиграл довыборы в гордуму единороссу и фавориту местных властей Руслану Куштанову, тренеру олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева.