Челябинцев удивила разгрузка мебели из машины для перевозки инвалидов

Челябинцы потребовали разобраться, почему из спецмашины для инвалидов выгружают мебель (архивное фото)
Челябинцы потребовали разобраться, почему из спецмашины для инвалидов выгружают мебель (архивное фото)

Челябинка удивилась выгрузке мебели из спецмашины для перевозки инвалидов и потребовала разобраться, почему техника используется не по назначению. В пресс-службе администрации Челябинска объяснили, что происходит.

«Мы с ребенком были шокированы. Увидели, как из машины для перевозки людей с нарушениями здоровья производилась разгрузка мебели», — рассказала челябинка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста заявила, что очередь на транспортировку инвалидов подобными машинами составляет минимум неделю, они всегда заняты. В Комитете социальной политики Челябинска пояснили, что это служебная машина центра обслуживания, которая не используется для перевозки инвалидов.

«Машина на видео — служебный автомобиль Комлексного центра обслуживания населения. Он не используется для перевозки маломобильных граждан в рамках оказания муниципальных услуг», — рассказали URA.RU в Комитете социальной политики Челябинска.

