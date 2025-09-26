Челябинцев удивила разгрузка мебели из машины для перевозки инвалидов

Челябинка удивилась выгрузке мебели из спецмашины для перевозки инвалидов и потребовала разобраться, почему техника используется не по назначению. В пресс-службе администрации Челябинска объяснили, что происходит.
«Мы с ребенком были шокированы. Увидели, как из машины для перевозки людей с нарушениями здоровья производилась разгрузка мебели», — рассказала челябинка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Автор поста заявила, что очередь на транспортировку инвалидов подобными машинами составляет минимум неделю, они всегда заняты. В Комитете социальной политики Челябинска пояснили, что это служебная машина центра обслуживания, которая не используется для перевозки инвалидов.
«Машина на видео — служебный автомобиль Комлексного центра обслуживания населения. Он не используется для перевозки маломобильных граждан в рамках оказания муниципальных услуг», — рассказали URA.RU в Комитете социальной политики Челябинска.
